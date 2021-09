Nadims frygt bekræftet: Skal opereres

Nadia Nadim skal opereres for et overrevet korsbånd og er færdig for resten af sæsonen i den amerikanske liga. EM for Danmark er i fare

De frygtede det værste i Racing Louisville, og nu er det bekræftet.

Amerikanernes danske stjerne, Nadia Nadim, har revet sit forreste korsbånd over i det ene knæ og skal opereres.

Der venter en lang periode væk fra banen, og dermed kommer hun ikke i aktion for sin klub mere i denne sæson, som følger kalenderåret. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

- Vi er naturligvis alle meget skuffede. Nadia er en stor spiller for os, og vi vil savne hendes kvalitet, lederskab og ånd, som har gjort hende til en fanfavorit på så kort tid. Jeg er ikke i tvivl om, at Nadia vil angribe det her på samme måde som så mange andre ting i hendes liv, siger James O’Connor, der har titel af vicepræsident for udvikling i Racing Louisville.

Nadia Nadim ærgrer sig naturligvis også over skaden, som hun pådrog sig i en kamp mod Orlando Pride sidste lørdag - og som kan tage lang tid at komme sig efter.

- Det er trist, at det skete. Jeg ved, at skader er en del af fodbold, men timingen er dårlig for holdet og for mig med så meget på min tallerken - inklusiv landsholdet. Men det er, hvad det er. Livet går aldrig, som du forventer, siger Nadia Nadim.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nadia Nadim skulle have spillet sin kamp nummer 100 for Danmark i morgen. Foto: Lars Poulsen

Hun henviser til sommerens EM-slutrunde i England, hvor Danmark er kvalificeret, og som det selvsagt bliver et kapløb mod tiden at blive klar til for angriberen. Slutrunden spilles fra 6. juli til 31. juli.

Racing Louisville skriver ikke, hvor længe Nadia Nadim vil være ude, men blot at processen vil strække sig ind i 2022. Korsbåndsskader plejer dog at tage 9-12 måneder at komme sig over.

Nadia Nadim har rundet 33 år, men hun lader til at være stærkt opsat på at fortsætte karrieren trods den alvorlige skade.

- Jeg er klar til at at gøre alt for at komme tilbage og motiveret for at komme tilbage på banen for at hjælpe holdet. Det kunne være værre. Det kunne altid være værre, siger hun.

- Hun var langt nede

Ekstra Bladet talte med landstræner Lars Søndergaard mandag, hvor han også godt var klar over, at det så sort ud.

Natten til søndag amerikansk tid var hun i kulkælderen, forstod han over SMS-korrespondancen.

- Hun var langt nede. Det ramte hende hårdt, det her. Men jeg kender hende som en kæmper. Hvis nogen skal kunne klare det, så er det hende, lød det fra Søndergaard.

Fraværet vil kunne mærkes, vurderer landstræneren.

- Hun slår til i de store kampe, senest i Italien hvor vi kvalificerede os, og hun scorede to mål. Det får betydning for os, og det er et hårdt slag, siger Søndergaard, der nu må give andre chancen i stedet.

Nadia Nadim skulle have spillet sin landskamp nummer 100, når Danmark i morgen møder Malta på hjemmebane i VM-kvalifikationen. Tirsdag venter en tur til Aserbajdsjan, hvor Nadim naturligvis heller ikke er på flyet.

Inden hun blev skadet, gav Nadia Nadim et interview med CNN, hvor hun langede hårdt ud efter Taliban, som hun og hendes familie flygtede fra for 21 år siden.