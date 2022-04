Nadims store jackpot: Qatar betaler gildet

Nadia Nadim er på kort tid gået fra at være et forbillede for rigtig mange mennesker til at være voldsomt upopulær på grund af sin promovering af VM i Qatar. Forstå hele sagen om Nadia Nadims rejse fra stjerne til skurk i videoen her

Ka-tjing!

Den danske fodboldspiller Nadia Nadim er gået fra folkehelte-status til skurk for sin rolle som officiel ambassadør for VM-slutrunden i Qatar, men det virker ikke umiddelbart til at gå hende på.

Og det er der måske god grund til.

Det er nemlig ikke håndører, den 34-årige danske angriber modtager for at promovere den omdiskuterede og stærkt kritiserede slutrunde.

Nadia Nadim bekræftede 1. april overfor Ekstra Bladet, at hun både var blevet indlemmet i FIFA Legends Club og var ny officiel FIFA-ambassadør for VM i Qatar.

Og det er to tjanser, der nok har fået hendes bankmand til at klappe lidt i hænderne.

Nadia Nadim var gæst under den officielle VM-lodtrækning i Doha 1. april. Foto: Lars Poulsen

En talsmand hos FIFA fortæller til Ekstra Bladet, at det som udgangspunkt er en frivillig tjans at være en del af FIFA Legends Club, men at Nadia Nadim og de mange andre medlemmer modtager honorarer for at deltage i kommercielle henseender.

Det betyder eksempelvis, at Peter Schmeichel sammen med flere andre legender blev betalt af FIFA, da de i 2014 besøgte den russiske præsident, Vladimir Putin, til flødeskumskage og te i forbindelse med promoveringen af VM i Rusland.

Men det er altså ikke det eneste, der giver lidt i kassen for Nadia Nadim.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det nemlig Qatar Supreme Committee, der står for at arrangere VM-slutrunden, som har hyret Nadia Nadim som officiel ambassadør.

Dermed er det også decideret Qatar-penge, som den danske fodboldspiller får ind på kontoen.

Nadia Nadim er lige nu skadet og derfor ikke en del af det danske landshold. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

Det betyder også, at hun ifølge kilder, Ekstra Bladet har talt med, får et beløb i en helt anden størrelsesorden.

Var det i stedet på FIFA-siden, at Nadim var blevet hyret som ambassadør, ville det være langt lavere beløb, der var i spil, da organisationen slet ikke råder over de samme store midler som Qatar.

Men de store midler får Nadia Nadim altså en andel af. Og det er ikke småpenge, der er tale om, hvis man spørger en førende ekspert.

- Qatar har skudt enorme summer ind i forberedelserne til dette VM og er jo ikke selv bleg for at fremlægge de astronomiske tal. Og jeg tror ikke de holder igen på PR-fronten, siger siger Stanis Elsborg, senioranalytiker i organisationen Play The Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.

- Men hvad Nadim eller andre får af betaling, må I høre dem om. Betalingens størrelse er for mig også underordnet, det handler om, hvordan og hvad disse fodboldstjerner vælger at bruge deres stemme til - og her synes jeg de har valgt en forkert sti.

Nadia Nadim bliver ifølge Ekstra Bladets kilder betalt direkte af VM-arrangørerne i Qatar. Foto: Emma Sejersen/POLFOTO

For nogen kan det måske virke besynderligt, at Qatar har en interesse i at kaste store summer efter en dansk fodboldspiller.

Men det er på ingen måde tilfældigt, forklarer Stanis Elsborg.

- Set med Qatar-styrets øjne er Nadia Nadim, David Beckham og alle de andre en meget favorabel fortælling om det, som FIFA-præsident Infantino allerede har døbt “det bedste VM nogensinde”. Her hører vi ingen fortællinger om undertrykkelse af LGBT+-miljøet, pressens trange kår, migrantarbejdernes horrible arbejdsforhold eller om kvinders manglende rettigheder.

- Vi får skønmaleriet - og dét bliver fortællingen for mange, ikke mindst unge mennesker, som følger disse store koryfæer, og har dem som ikoner.

Den danske angriber er da også gået i fuld gang med promoveringen af den skandaleramte slutrunde, og 19. april delte Nadia Nadim et opslag på sin Instagram-profil, der var mærket med ordene ‘betalt partnerskab’.

Her opfordrede hun sine 258.000 følgere til at sikre sig en billet til VM-slutrunden, der finder sted i slutningen af året - en begivenhed, hun kalder for “det bedste show på kloden” - selvfølgelig afsluttende med et par hashtags: #Qatar2022 #FifaWorldCup @Roadto2022 @Roadto2022en.

Hun har endda også tilføjet ambassadørposten i sin biografi på Instagram med ordene: "Stolt VM-ambassadør for Roadto2022".

Det er endnu uvist præcis, hvor mange penge den kritiserede danske stjerne får for at være officiel VM-ambassadør.

Selvom Nadia Nadim er ambassadør for VM og bliver betalt for at promovere slutrunden, ønsker hverken hun eller FIFA indtil videre, at den promovering skal ske i de konventionelle medier.

Ekstra Bladet har således forespurgt om et interview hos FIFA hver eneste dag siden 1. april, men først 21. april vendte forbundet tilbage med følgende besked.

- Tak for din interviewforespørgsel. Det er blevet noteret, og vi vil give dig besked, når en mulighed opstår.

Qatar Supreme Committee, der står for udbetalingen af Nadims hyre, har ligeledes forholdt sig fuldstændig tavse på trods af flere henvendelser.