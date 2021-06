Nægter at droppe hullet lykketrøje

Han er ikke overtroisk, påstår han.

Men det ligner alligevel en smule overtro, hvad Kasper Hjulmand har gjort den senere tid.

For den danske landstræner havde nemlig en ganske speciel trøje på igen, da Danmark triumferede mod Wales i 1/8-finalen ved EM.

Nu var det fjerde gang landstræneren optrådte i den sorte trøje. Og facit har været det samme hver gang: Danmark har vundet kampen på banen.

Det skete mod England, Østrig, Rusland og lørdag aften i Amsterdam mod Wales optrådte landstræneren i den samme sorte trøje på med lynlås til halsen.

Kasper Hjulmand har haft en speciel trøje på fire gange, hver gang har Danmark vundet. Nu skal den syes under højre ærme, før Danmark spiller kvartfinale lørdag i Baku. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at være overtroisk. Men nu tager jeg den i hvert fald ikke af.

- Jeg skal i hvert fald have den trøje på igen på lørdag i Baku, siger han og slår fast:

- Men jeg tror den skal syes under ærmet, siger Kasper Hjulmand, der havde fået et lille hul i trøjen under højre ærme.

Det kom tydeligt til syne, hver gang Kasper Hjulmand jublede over det danske spil på banen. Det havde landstræneren rig lejlighed til på den smukke aften på det legendariske stadion i Amsterdam.

Det blev også en aften, hvor landstræneren konstant havde Christian Eriksen i tankerne.

- Det her sted har været Christian Eriksens andet hjem i fem år. Det var her det startede. På vores rejse har jeg Christian med hele vejen.

- Jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at han havde været her sammen med os, siger Kasper Hjulmand om den danske stjerne, der måtte nøjes med at følge den danske triumf hjemme fra Fyn, hvor han har hus i Odense.