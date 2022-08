Nægter at spille skandalekamp

Brasilien har ingen planer om at spille den afblæste VM-kvalifikationskamp mod Argentina, der står til at blive fløjtet i gang 22. september

Der var tale om skandaløse scener, da Brasilien og Argentina tørnede sammen i VM-kvalifikationen i Sao Paulo tilbage i september.

Braget blev afbrudt på grund af en sag om fire argentinske Premier League-spillere, der havde givet falske corona-oplysninger ved indrejse til Brasilien. Og derfor blev kvalifikationskampen ikke genoptaget.

Sidenhen er der fundet en ny dato for kampen - 22. september - men Brasilien nægter nu at spille opgøret.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail.

Ifølge den brasilianske forbundspræsident Ednaldo Rodrigues ønsker Brasiliens landstræner, Tite, ikke at spille opgøret på grund af risiko for skader, suspenderinger og en potentiel boykot fra argentinerne.

'Vi vil kontakte FIFA, så kampen ikke bliver spillet. Jeg vil gøre alt for at imødekomme anmodningen fra vores trænerteam,' skriver forbundspræsidenten i en erklæring ifølge mediet og fortsætter:

'Vores prioritet er at vinde VM i Qatar. Hvis kampen ikke bliver anbefalet af Tites trænerteam, vil vi arbejde for, at den ikke bliver spillet.'

Både Brasilien og Argentina har allerede kvalificeret sig til VM i Qatar, der starter 21. november.

Opgøret blev afblæst, da fire Premier League-spillere havde givet falske corona-oplysninger. Foto: Amanda Perobelli /Ritzau Scanpix

Skandaløse scener

VM-kvalifikationskampen mellem Brasilien og Argentina i fjor blev afbrudt efter blot fem minutters spilletid.

En mand trådte ind på banen og afbrød spillet, hvilket efterfølgende skabte store diskussioner mellem officials og spillere.

Der var tale om folk fra de brasilianske sundhedsmyndigheder, der afbrød kampen mellem giganterne.

De brasilianske spillere deltog i diskussionen på banen, mens de argentinske spillere gik ned i omklædningsrummet.

Grundet corona måtte rejsende fra Storbritannien på daværende tidspunkt ikke rejse ind i Brasilien uden efterfølgende karantæne.

Men Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero og Emiliano Buendia - der alle havde bopæl i Storbritannien på det tidspunkt - havde givet falske oplysninger om, at de ikke rejste fra eller gennem Storbritannien.

