Nægter - én dansker i klemme

Fodboldklubberne i Frankrig nægter at afgive udenlandske spillere til landshold, der skal spille kampe uden for EU.

Det meddeler ligaorganisationen LFP ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Klubberne i de to bedste fodboldrækker er blevet enige om, at spillerne kun må deltage i landskampe, som finder sted i lande, der er medlemmer af EU.

Det skyldes karantænereglerne i Frankrig under coronapandemien.

Karantænereglerne er også årsagen til, at Kasper Dolberg ikke er udtaget til Danmarks kommende landskampe.

Danmark møder blandt andet Israel på udebane, og Dolberg skal i 14 dages karantæne hjemme i Frankrig, hvis han rejser med, fordi Israel ikke er medlem af EU.

Dansk Boldspil-Union (DBU) meddelte mandag, at unionen har søgt dispensation for at undtage Dolberg fra de regler.

Men efter LFP's udmelding tyder det altså på, at det ikke kan lade sig gøre.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) har gjort det klart, at det ikke forventes, at klubber frigiver spillere til landsholdsopgaver, hvis de skal i selvisolation i mindst fem dage ved hjemkomsten.

