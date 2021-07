- Nærigste odds nogensinde

Det er ikke kun i EM, at den endelige afgørelse nærmer sig. Med kun to kampe tilbage før pladserne på sejrsskamlen skal fordeles i Ekstra Bladets betting-magasin ’1000 på spil’, er de tre betting-eksperter i gang med de sidste strategiske manøvrer.

SpilXpertens Benjamin Leander, der efterhånden har ligget forrest i feltet i en rum tid, satser en smule defensivt på, at Danmark kun løber offside højst en enkelt gang – et væddemål til det måske nærigste odds i betting-magasinets historie.

På anden- og tredjepladsen spilles der anerledes højt spil. Steffen Dam fra Monetos spiller et langskud på, at Schmeichel bliver ’Man of the Match’ til imponerende odds 17, mens Ekstra Bladets egen Maya Westander spiller med hjertet på at Danmark hiver sejren hjem mod England.

Se eksperternes bets i videoen herover.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.