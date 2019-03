Nedbrud under landskamp: - Amatører

Yousees app satte ud under starten af Danmarks landskamp mod Schweiz - det fik rasende brugere til tasterne

En fodboldlandskamp skal man kunne se. Derfor er et nedbrud under en kamp med de rød-hvide helligbrøde.

Det var dog præcis, hvad der skete tirsdag aften, da Åge Hareides helte entrede St. Jakob-Park i Basel for at møde Schweiz.

Det var Yousees app, der ikke fungerede, hvilket fik en stribe brugere til at klage deres nød til Ekstra Bladet og til Yousee på Facebook.

Her er et lille udvalg:

Yousee har over for Ekstra Bladet bekræftet, at der er problemer med signalet til både web og app.

- Vi har haft problemer med vores app, og det beklager vi naturligvis meget - specielt på en dag som i dag, hvor der er landskamp.

- Vi har haft gode folk på sagen, og vi er nu overgået til såkaldt 'begrænset tilstand', hvilket sikrer, at både web og app fungerer for live-signalet, lyder forklaringen fra TDC Presse.

Flere utilfredse brugere kræver på de sociale medier kompensation for det manglende signal, men der er Yousee ikke helt endnu.

- Det kan vi ikke sige noget om. Vi skal i første omgang have dannet os et overblik over problemerne, lyder svaret

