Nedslående melding for stjernen

Bayern München-træner Hansi Flick skal finde på nye løsninger i angrebet i den kommende tid.

Tirsdag meddeler den tyske storklub på sin hjemmeside, at Robert Lewandowski må sidde ude i de næste cirka fire uger.

Den polske bomber udgik, da han lørdag var i aktion på landsholdet i en kamp mod Andorra.

Lewandowski nåede at score to mål, inden han måtte lade sig skifte ud efter et sammenstød.

Nu står det klart, at han har et forstrukket ledbånd i sit højre knæ.

Dermed er Lewandowski altså ikke med, når Bayern München blandt andre møder Paris Saint-Germain to gange i Champions Leagues kvartfinaler i den kommende tid.

Det første møde med franskmændene finder sted næste onsdag, hvorefter der er returopgør 13. april.

Robert Lewandowski har været helt ustyrlig i denne Bundesliga-sæson, hvor han allerede har scoret 35 gange. Foto: Matthias Balk/Ritzau Scanpix

Også i den hjemlige turnering er den polske bombers forestående fravær en bet for Bayern.

Mestrenes skal møde sine nærmeste forfølgere i toppen af Bundesligaen, RB Leipzig og Wolfsburg, henholdsvis 3. og 17. april. I begge kampe ser man nu ud til at undvære topscoreren.

På det personlige plan må pausen gøre ondt for den 32-årige angriber. I indeværende sæson har han lavet utrolige 35 scoringer i ligaen, hvilket har sendt ham indenfor rækkevidde af Gerd Mülders rekord fra sæsonen 1971/1972.

Den tyske legende noterede sig her for ikke færre end 40 træffere i Bundesligaen, hvilket hverken er tangeret eller overgået siden.

Der er foreløbig afviklet 26 ud af 34 runder i Bundesligaen, så det bliver et kapløb med tiden for målkongen at erobre rekorden, når han er klar igen.

