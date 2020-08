Nedslående melding: Ingen adgang

Der bliver lukket for tilskuere, når Danmarks hjemmekampe i Nations League mod Belgien og England finder sted i Parken

Det har længe ligget i kortene, og nu er det også officielt. Danmarks kommende fodboldlandskampe i Nations League mod Belgien og England i Parken skal spilles uden tilskuere.

Det bekræfter Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

Det er på grund af coronapandemien, at det er besluttet at afvikle kampene for tomme tribuner.

Kampene mod Belgien og England henholdsvis 5. og 8. september bliver Kasper Hjulmands første som landstræner for Danmark.

Opdateres...

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Startede selv kabalen: Derfor røg Bo før tid

Legenden om Brøndby-ydmygelsen og milliongevinsten