Nedslående rejsemelding for danske fans: Her er det lille smuthul

Det kan lade sig gøre at komme til Holland for at se kampen mellem Danmark og Wales, men det bliver ikke let, lyder det fra Udenrigsministeriet

Hvis du er en af de mange, der lige nu planlægger at rejse til Holland for at se kampen mellem Danmark og Wales på lørdag, så skal du holde tungen lige i munden, hvis rejsen skal lade sig gøre.

Det oplyser Udenrigsministeriet på et pressemøde tirsdag formiddag.

Det skyldes, at Holland lige nu betragter Danmark som et højrisikoland i forhold til covid-19, og derfor er der tre krav, hvis man vil ind i landet, lyder det fra Udenrigsministeriet på pressemødet:

Man skal komme med en negativ pcr-test, der er maksimalt 72 timer gammel

Man skal gå i isolation i ti dage, men hvis man kan fremvise en negativ test indenfor fem dage, må man afbryde isolationen

Man skal medbringe en karantæneattest, hvor man oplyser, hvor man vil holde sin karantæne

Tag en lyntur og slip for karantæne

Man kan dog slippe helt for karantæne, men det kræver meget nøje planlægning af rejsen - og at man er indstillet på kun at opholde sig i Holland i maksimalt 12 timer.

- Hvis man kun er i Nederlandene i 12 timer, er man undtaget for isolation. Det burde teknisk set være muligt at komme ind, få en kviktest, se fodboldkampen og komme tilbage igen. Man skal dog planlægge meget omhyggeligt, siger Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet.

- For de fleste vil det nok være bedre at blive hjemme, siger han.