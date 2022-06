Nedtoner landskamp: - Ingen betydning

Fire kampe inden for 11 dage. Det er vilkårene, som de europæiske landsholdsspillere møder i øjeblikket efter at have færdiggjort sæsonen i deres klubber.

Det er hverken optimalt for spillerne eller for landstrænerne, der skal sætte hold, mener Kroatiens landstræner, Zlatko Dalic.

- Mange spillere er trætte efter en lang sæson i deres klubber. Det er derfor ikke nemt at udvælge et hold, fordi man også skal have den næste kamp, der kommer inden for få dage, i tankerne, siger landstræneren på et pressemøde forud for Kroatiens Nations League-kamp mod Danmark.

Kasper Hjulmand glæder sig til kampen mod Kroatien i Parken fredag

Nations League er i Kroatien blevet mødt med skepsis. Zlatko Dalic tøvede da heller ikke i sin kritik af turneringen, som han ser frem til at få overstået.

- For mig har Nations League ingen betydning. Hvis det stod til mig, ville jeg afblæse turneringen, siger han og uddyber:

- Jeg synes ikke, det er i orden eller humant, at vi skal spille fire kampe på så kort tid, og at spillerne får forkortet deres ferier på grund af dette.

Danmark er startet godt i Nations League med to sejre i lige så mange kampe. Foto: Lars Poulsen

Han er især utilfreds med turneringskonceptet, da han føler, at det er noget UEFA har pålagt landsholdene uden at tage hensyn til sportens hovedpersoner - nemlig spillerne og trænerne.

- Dem, der har tilrettelagt kampplanerne, har vist ikke tænkt på spillernes helbred. Det er heller ikke nemt for os trænere, fordi vi skal være ekstra omhyggelige i udvælgelsen af spillere, der har været igennem en lang sæson uden så meget ferie, siger Zlatko Dalic.

Han kalder på, at man fremover ikke arrangerer fire kampe på så kort tid. I stedet bør man nøjes med tre og rykke den ekstra kamp i juni til landsholdsterminen i september, hvor der forvejen ligger to Nations League-kampe. Det vil ifølge ham være til fordel for spillernes helbred.

- Men nu er det, som det er, siger han.

- Vi kan ikke tillade os at klage for meget over det, for det er vilkårene for alle landshold, der er involveret i turneringen.

Men trods utilfredsheden over Nations League er ønsket om sejr evigt eksisterende i den kroatiske lejr, understreger han. Alle kampe er vigtige, især dem der spilles forud for en slutrunde.

- Vores hovedfokus er på VM, og vi ser derfor Nations League som en forberedelse til slutrunden senere på året, siger den kroatiske landstræner.