Nedtur for dansk stjerne - lang pause i vente

Yussuf Poulsen blev skiftet ind i fredagens landskamp mellem Danmark og Kroatien, men grundet en skade måtte den danske angriber hurtigt lade sig udskifte igen.

Derfor er han ikke i spil til Danmarks landskamp mod Østrig på mandag. Ja, faktisk vil han ikke være klar til kamp i noget længere tid.

RB Leipzig har lørdag delt en skadesopdatering på Poulsen, og den tyske klub melder angriberen ude i seks uger eller godt halvanden måned.

- Yussuf Poulsen pådrog sig et riv i venstre lår under Nations League-kampen mellem Danmark og Kroatien. Der forventes en skadespause på seks uger. En undersøgelse, der finder sted i Danmark i starten af ​​næste uge, bør give flere detaljer.

- Så Yussi bliver i sit hjemland indtil videre. Men han vender tilbage til Leipzig næste weekend, skriver RB Leipzig på Twitter.

Heldigvis for angriberen er der - udover landskampen mod Østrig - ikke kampe i det næste stykke tid. RB Leipzig skal først i aktion i en pokalkamp den 29. juli, men skaden vil altså holde Poulsen ude af størstedelen af opstarten.

Poulsen selv var efter fredagens kamp irriteret over skaden og vil gerne finde en årsag til, at han har fået flere muskelskader i denne sæson.

- Jeg har fået muskelskader fem forskellige steder i den her sæson, så nu får jeg en pause for at få tjekket op på min krop, for der er sandsynligvis noget, der ikke stemmer.

- Jeg tænker selvfølgelig over, hvorfor det bliver ved med at ske. Der er tydeligvis noget, som ikke er 100 procent i orden, når jeg kan få fem forskellige muskelskader efter fem forskellige aktioner. Der er et eller andet, der ikke er optimalt, sagde han ifølge Ritzau.

