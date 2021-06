Negative coronatest sender spanier tilbage i EM-lejr

Diego Llorente kan ånde lettet op. Forsvarsspilleren er fredag vendt tilbage til den spanske EM-lejr.

Natten til onsdag kom det ellers frem, at Llorente var blevet konstateret smittet med coronavirus, men det har vist sig at være en falsk positiv.

Llorente er siden blevet testet negativ fire gange, og derfor kan han altså nu vende tilbage til landsholdet.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Leeds-midtstopperen ser derfor ikke ud til at misse nogle af Spaniens kampe ved EM. Spanien spiller sin første kamp ved europamesterskaberne mandag aften mod Sverige.

Mens Diego Llorente altså er vendt tilbage, så er Spanien stadig uden anfører Sergio Busquets. Han blev søndag testet positiv, og det er der ikke blevet ændret på siden.

Midtbanespilleren står dermed til at misse én eller flere af Spaniens kampe, men landstræner Luis Enrique har slået fast, at han agter at vente på, at Busquets bliver klar, og ikke udtage en erstatning.

Det spanske nationalmandskab blev fredag vaccineret.