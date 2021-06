Nej fra UEFA: Tillader det ikke

Tyskland spiller onsdag mod Ungarn på Allianz Arena i München i EM, og i den forbindelse var idéen om at lyse stadionet op i regnbuefarvet blevet bragt på banen. Men det kommer ikke til at ske.

Tyskerne åbnede ellers for at belyse stadionet i regnbuefarverne for at vise støtte til homoseksuelle personer verden over, i og med at Ungarn har visse love, der diskriminerer mod homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter.

Men UEFA's regler er kommet i vejen for planen, siger det tyske fodboldforbund ifølge BILD.

- UEFA kræver et ensartet stadiondesign. Og der er visse gode grunde til at efterleve dette ensartede stadiondesign. Måske behøver man ikke nødvendigvis rette lysene til onsdagens kamp, siger DFB-talsmand Jens Grittner ifølge BILD.

Allianz Arena bliver ikke iklædt regnbuefarver, melder det tyske fodboldforbund. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

Forslaget om et stadion lyst op i regnbuefarverne havde ellers fået støtte fra flere kanter - heriblandt Bayerns premierminister Markus Söder og Ungarns forsvarsspiller Willi Orban.

UEFA kom i løbet af weekenden i modvind på grund af en anden sag vedrørende regnbuefarverne. Her åbnede de således en sag mod tyskernes anfører, Manuel Neuer, efter at han bar et regnbuefarvet armbånd, men de kom hurtigt på andre tanker og droppede det.

