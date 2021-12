Nekrolog: Høghen er fløjet

Det sidste farvel: Et kikset udspark fra Lars Høgh endte med en helt vanvittig scoring til 2-0, og så var miraklet i Madrid en kendsgerning. Her er højdepunkter fra en 817 klubkampe lang karriere og et liv, der sluttede alt for tidligt

I gamle dage kunne det nogle gange være en udfordring i sig selv at gå på jagt efter talestreger i et dampende omklædningsrum, hvor musikken dunkede midt i en hørm af afklædte mandfolk i en speget blanding af testosteron, kamfer, opknappede pilsnere og dunster fra et varieret sortiment af deodoranter og aftershave, mens Allan Poulsen stod og masserede sårede soldater på briksen.

En mand sad dog altid tålmodigt parat til at udlægge dagens tekst på klingende o’enseansk, og uanset om OB havde vundet eller tabt, fik man altid en skarp analyse fra Lars Høgh – rimeligvis tilsat en munter kommentar og et svirp i krogen af det velkendte overskæg.

Nu kommer der ikke flere ord. Sent onsdag aften kunne Lars Høghs familie melde, at den folkekære fynbo var gået bort.

Det er naturligvis alt, alt for tidligt, han forlod banen, men han levede længere, end nogen havde spået, da han i 2018 fik konstateret kræft i bugspytkirtlen. Til sidst havde han fået så meget kemo, at kroppen ikke kunne rumme mere, og han fortalte åbent i forbindelse med udgivelsen af sin bog 'Der er antal på alt', at han var terminal og på livsforlængende medicin.

Men som det evigt positive menneske, Lars Høgh var, talte han helst kun de lyse timer. Han nåede på den private front at deltage i sin datters bryllup og at blive morfar - han fik det forrygende EM på hjemmebane i sommeren 2021 med og modtog gang på gang enorm opbakning og hyldest fra landsholdsspillerne, fra danske fodboldfans og fra folk langt uden for sportens verden.

Lars Høgh blev i levende live begravet i kærlighed i en grad, så han formentlig mere end én gang på klingende fynsk har udbrudt: 'Det' heeelt vildt!'

817 kampe for OB siger en del – men langt fra det hele om målmanden, der blev døbt Poul Lars Høgh Pedersen, men vist kun brugte de to navne på fløjene, når han sammen med en svoger og et par gamle venner optrådte som bassist i Poul Pedersen-band.

Kvartetten spillede bl.a. for 1000 mennesker i Natugleteltet på Midtfyns Festival i 1997, hvor orkestret var bestilt til at spille fire numre, hvilket ifølge Lars Høgh var yderst passende. ’Vi kunne ikke flere!’

Fodbolden skal vi nok komme til, men det er nok ikke alle, der er klar over, hvor meget musikken betød for målmanden, der havde en yderst rummelig smag fra jazz over pop til rå rock. Han har i hvert fald set Rolling Stones to gange – på Maracana i Rio under en træningslejr og for nogle år siden, da rullestenene spillede på Roskilde Festival.

- Man kunne godt høre, at Keith Richards ikke ramte alt helt rent, men det var stort under alle omstændigheder, fortalte Lars Høgh efter den oplevelse.

I ungdommen blev der spillet Jimi Hendrix, Simon & Garfunkel, Led Zeppelin, Ten Years After, Billy Joel, Neil Diamond, The Monkees og Beatles kombineret med Doors, Pink Floyd og Dr. Hook, og senere fik Elvis Costello, Prefab Sprout, Tom Waits, Mink DeVille og et hav af andre kunstnere plads på kassettebåndene i walkman’en.

Foto: Carsten Andreasen

Lars Høgh fik i 1977 debut for OB som 18-årig tømrerlærling, da Erik Bertelsen brækkede skinnebenet i en kamp mod Esbjerg. Optakten var ikke god, for Richard Møller Nielsen mente og sagde det højt, at den 180 cm høje målmand ganske enkelt var for lille til at stå på mål, så der blev i huj og hast arrangeret en træningskamp mod Kolding fra 2. division – og den tabte OB med pinlige 5-0!

Lars Høgh blev alligevel valgt til at vogte buret i Aarhus mod AGF, de stribede vandt 4-1, men Lars Høgh fik ikke flere kampe i sæsonen, men han blev altså dansk mester med de stribede – som han også blev det i 1982 og 1989.

Året efter blev betalt fodbold indført i Danmark, men Lars Høgh bragte for en stund Richard Møller Nielsen fuldstændig ud af fatning, da han erklærede, at han slet ikke var sikker på, han ville binde sig på en kontrakt. Det gjorde han dog til sidst alligevel og høstede 1200 kroner om måneden for besværet – plus pointbonus.

Højdepunkter er der rigeligt af i en OB-karriere, der strakte sig fra 1977, til han stoppede i 2000. Han ville egentlig havde kastet handskerne et par år forinden, men så blev afløseren Thomas Sørensen pludselig solgt til Sunderland i 1998, og Lars Høgh ville ikke rende af pladsen, før han selv havde fundet sin afløser i skikkelse af Jesper Christiansen.

OB gav ham en testimonial på det dengang nyrenoverede Odense Stadion, hvor hele 15.233 tilskuere dukkede op. Gevinsten var på 1.1 mio. kroner, men først syv år senere afgjorde Østre Landsret, at målmanden ikke skulle betale skat af overskuddet, som Skatteministeriet havde krævet.

Lars Høgh konkurrerede i 1986 med en vis Peter Schmeichel om posten som tredjemålmand på landsholdet efter Troels Rasmussen og Ole Qvist. Fynboen vandt den duel og blev sendt i ilden i Mexico, da Troels Rasmussen blev sat af, og Ole Qvist konstant var plaget af svimmelhed oppe i højderne og hverken kunne spille eller træne.

Den da 27-årige keeper stod et brag af en kamp i 2-0 sejren over Vesttyskland, men så kom den helt store nedtur mod Spanien. 1-5 og fire kasser af Emilio Butragueno. Høgh’en skulle senere få chancen for at flå svingfjerene af den madrilenske grib…

For oven over alting stråler historien fra den decemberaften i 1994, da OB chokerede en hel verden ved at slå mægtige Real Madrid med Michael Laudrup – og Butragueno – på holdet ud af UEFA Cup’en. OB havde tabt 3-2 i Odense, men Kim Brink havde en plan: 'Vi skal vinde 2-0, men det er vigtigt, vi ikke scorer det andet mål for tidligt!'

Det gjorde de bestemt heller ikke. Lars Høgh diverterede med en syndflod af verdensklasse-redninger, plukkede bl.a. en helt fri Michael Laudrup, og så scorede Morten Bisgaard til 2-0 i de døende sekunder. ’La Noche Negra’ – den sorte nat – lød det med flammeskrift dagen efter på forsiden af en af hovedstadens sportsaviser. Hjemme på Fyn hed den bare ’Miraklet i Madri’, og i Ekstra Bladet rendte målmanden med hele forsiden: DU ER VERDENS BEDSTE.

Lars Høgh har i mange år været målmandstræner for landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Det var faktisk et kikset udspark fra Lars Høgh, der førte til den afgørende scoring dybt inde i overtiden. Målmanden ville tæve bolden så langt frem på banen som muligt, men ramte læderet helt skævt, så bolden landede hos Jens Melvang på banens midte. Via Michael Schjønbergs raid og flade aflevering ind mod Jesper Hjorth, der ramte ved siden af bolden, endte chancen hos Morten Bisgaard – og resten er historie.

Lars Høgh og en flok pænt halvplørede kammerater landede omkring midnat til heltemodtagelse i Beldringe og efterfølgende byfest med tusinder af begejstrede fynboer inde i det centrale Odense omkring 'Arka'en'.

Det blev kun til otte landskampe for manden, der havde det uheld, at den fem år yngre Peter Schmeichel kom buldrende bagfra. Lars Høgh er den eneste, der har tilbragt 50 landskampe på bænken.

Hvad Høgh’en ikke havde i højden, havde han til gengæld i hurtighed og talent for at forudse spillet, og hans evne til at vinde dueller fra 11 meter er legendarisk – og en hemmelighed, han tager med sig i graven. Sådan sluttede det også i den sidste kamp i Vejle, hvor 41-årige Lars Høgh begik straffe – blot for at redde Henrik Risoms forsøg. OB vandt 1-0.

Han bukkede, kastede sine handsker ud til publikum og sagde: ’Mange siger, jeg har givet OB meget. Men jeg mener helt klart, OB har givet mig mest!’

Han kom aldrig til udlandet, selv om der var bud efter ham fra flere klubber efter VM i Mexico, og efter miraklet i Madrid dukkede tyrkiske Bursaspor op, men alt endte i tumult. Sent i karrieren kom portugisiske Boavista på banen, og skiftet var så tæt på, at lønnen var på plads, og familien Høgh havde valgt skole til børnene. Men så fyrede klubben træneren i stedet for målmanden…

’At jeg ikke kom til udlandet skyldes først og fremmest, at jeg ikke brændte for det, før det egentlig var for sent, fortæller Lars Høgh i ’Et fodboldliv’, som han selv skrev og fik udgivet i 2000.

Til gengæld beholdt han trods sine mange forskellige jobs basen hjemme i Odense, hvor han altid har haft en stor plads i hjerterne hos de fans, der støttede ham med et kæmpe banner: ’Vi kæmper kamp 818 med dig! Denne redder du også, Høgh’.

Den sidste kamp gik godt nok i forlængelse - men dén kunne han alligevel ikke vinde.

Lars Høgh vandt til gengæld umådeligt meget andet!