Nem lodtrækning til Brasilien

Både Brasilien og Argentina har fået en på papiret taknemmelig lodtrækning til sommerens Copa America, mens Chiles forsvarende mestre er havnet i pulje med Uruguay.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sydamerikanske mesterskab for landshold afvikles fra den 14. juni til den 7. juli i Brasilien.

Lodtrækningen til puljerne er foretaget natten til fredag dansk tid, og Brasiliens indledende modstandere bliver Peru, Venezuela og Bolivia.

De femdobbelte verdensmestre og hjemmebaneholdet er ifølge nyhedsbureauet Reuters under et kæmpe pres for at vinde turneringen for første gang siden 2007.

- Folk har spurgt mig om lodtrækningen. Nogle siger, at den er nem. Andre siger pas på, lyder det fra Brasiliens landstræner, Tite.

- Vores opgave er at præstere på højeste niveau, at spille med glæde og være stolte over at repræsentere Brasilien, siger han.

Pres er der også på ærkerivalerne fra Argentina, som muligvis er endnu mere desperate for at ende en endnu længere periode uden titler.

Lionel Messi og co. har været i finalen ved de to seneste Copa America-turneringer, men tabte begge gange. Argentina har ikke triumferet i en international turnering siden 1993.

Ved VM sidste sommer løb holdet ind i endnu en skuffelse, og det fik Messi til at melde fra til landsholdet. Det er uvist, om FC Barcelona-stjernen igen vil trække landsholdstrøjen over hovedet.

Argentina skal op mod Colombia, Paraguay og værterne for VM i 2022, Qatar, der sammen med Japan er inviteret til at deltage.

- Det bliver svært, og uanset hvem vi spiller imod, skal vi vinde. Vi er ligeså gode som andre. Vi skal bare blive ved med at hente sejre, siger Lionel Scaloni, der er træner for de dobbelte verdensmestre.

Den tredje pulje er muligvis den sværest forudsigelige med Uruguay, Chile, Ecuador og Japan.

Uruguay er sammen med Brasilien og Argentina topseedet, mens Chile har vundet de to foregående turneringer. Chile er dog rutsjet ned på en 13.-plads på Fifas verdensrangliste. For øvrigt lige efter Danmark.

Åbningskampen i Copa America spilles i São Paulo den 14. juni mellem Brasilien og Bolivia.

Brasilien lægger for femte gang baner til turneringen. Senest var i 1989, da Romario og Bebeto førte holdet til sejr.

