Nerver spillede danskere et puds

Nogle af de store kanoner var ikke med, da Danmarks kvindelandshold i fodbold tirsdag aften spillede sin hidtil vigtigste kamp i VM-kvalifikationen.

Det lagde et ekstra pres og et ekstra lag af nervøsitet ned over de tilbageværende spillere, som dog til sidst fik brudt en stærk russisk defensiv ned og vandt 3-1.

- Der var lidt nerver på grund af kampens betydning, men vi så nogle fantastiske præstationer, siger landstræner Lars Søndergaard.

Han hylder blandt andet Mille Gejl for at score det, der ifølge landstræneren er et af de bedste mål, der er scoret på både herre- og kvindelandsholdet. Den 22-årige offensivspiller krøllede kuglen helt op i hjørnet til 3-0.

Danmark vadede igennem sine første fem kvalifikationskampe, som blev vundet stort. Rusland havde gjort det samme - uden at lukke mål ind.

Derfor var det utrolig vigtigt at få en sejr over russerne. Det er nemlig kun gruppevinderen, der indløser direkte billet til VM i Australien og New Zealand i 2023. Andenpladsen skal i playoff.

Signe Bruun, der scorede i tirsdagens sejr, erkender, at det var en mental prøvelse mod russerne, som længe stod godt imod det danske pres.

- Vi vidste, at det her ikke ville blive cruise control som i nogle af de andre kampe, så derfor var der en lille smule nervøsitet.

- Samtidig vidste vi, at vi var favoritter, og også derfor var der en smule pres på. Så vi skulle finde en balance i forhold til at være modige og tålmodige, og det løste vi rigtig godt, siger Signe Bruun.

Danmark er nu tre point foran Rusland øverst i tabellen. Derfor bliver gruppen formentlig afgjort, når de to nationer mødes i Rusland i kvalifikationens sidste kamp i september næste år.

- Vi står sindssygt godt, og den her sejr giver en ro i forhold til udekampen. Men vi skal også vinde de andre kampe i foråret - ellers er det hele lige meget, siger Signe Bruun.

Signe Bruun har været flyende i VM-kvalifikationen. Foto: Balazs Popal/Ritzau Scanpix

Det hold, der er indbyrdes bedst, ender øverst i gruppen, og i den dyst har Danmark nu en 3-1-føring at give af i forhold til russerne.

- Det er svært at se os tabe med tre mål i Rusland, siger Lars Søndergaard.

Landstræneren roser desuden Signe Bruun, der har været flyvende i VM-kvalifikationen, hvor hun har scoret 12 gange og er topscorer.

- Det kommer ikke bag på os. Hun er en goal getter. Nu har hun vist, at hun kan gøre det i de store kampe og ikke kun mod lette modstandere, siger han.

Han kalder 23-årige Signe Bruun for standhaftig. Hun har nemlig stået meget modstand igennem i sin seniorkarriere indtil nu.

Hun har således haft en korsbåndsskade, ligesom hun i sin tid hos Paris Saint-Germain og Lyon, hvor hun er nu, ikke altid har været førstevalg.

- Jeg har været langt nede og været meget presset, men jeg lovede mig selv, at jeg skulle komme stærkere tilbage efter min skade.

- Det er lykkedes, og det er jeg stolt over. Nu skal jeg bare fortsætte i det spor, siger Signe Bruun, som i efteråret har scoret seks kasser for Lyon i den franske liga.

