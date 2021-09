Neymar møgsur: - Ved ikke hvad mere jeg skal gøre

Den brasilianske fodboldstjerne Neymar luftede natten til fredag sin utilfredshed med manglende respekt for sine præstationer på fodboldbanen.

Det skete, efter den 29-årige angriber havde scoret et mål og lagt op til et andet i Brasiliens 2-0-sejr over Peru i VM-kvalifikationen, hvor Brasilien indtager førstepladsen.

Alligevel var ikke alle brasilianere lige begejstrede for hans præstation.

- Jeg ved ikke, hvad mere jeg skal gøre i den her trøje for, at fansene viser respekt for Neymar, siger angriberen.

Med den ene træffer mod Peru nåede han op på 69 mål for Brasiliens landshold.

Til trods for sine indlysende talenter, så mener flere fans og kommentatorer, at han er indblandet i for mange skænderier og andre uheldige episoder.

Neymar fejrer en scoring mod Peru i den sydamerikanske VM-kvalifikation. Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Efter at Brasilien i sidste uge slog Chile med 1-0, gik snakken blandt fans på, at angriberen havde taget på i vægt.

- Det er ikke normalt. Det her har stået på over lang tid - både fra reportere, kommentatorer og andre.

- Nogle gange gider jeg ikke at give interview, men jeg tager min del i de vigtige øjeblikke, siger Neymar.

Brasilien topper den sydamerikanske VM-kvalifikation med 24 point for otte kampe.

Holdet har dog været på banen ni gange, men søndagens møde mellem Brasilien og Argentina blev stoppet efter få minutters spil, efter at de brasilianske sundhedsmyndigheder afbrød kampen.

Det skyldtes uenighed om, hvorvidt fire argentinske spillere havde brudt coronakarantænereglerne for indrejse til Brasilien.

