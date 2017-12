Neymar to centimeter fra aldrig mere at kunne gå

Brasilien var på vej mod kæmpe succes i VM-slutrunden på hjemmebane, da landets store stjerne, Neymar, blev skadet i kvartfinalen mod Colombia.

En tackling i ryggen fra Colombias Zuniga kostede en brækket knogle i ryggen, og stjernen missede semifinalen mod Tyskland, som blev tabt med gigantiske 1-7. Nu taler brasilianeren ud om episoden.

- Den skade var det værste, og jeg græd hele ugen efter. Jeg så mine forældre græde, og alle var kede af det. Både venner og familie, siger Neymar om 2014-episoden til The Players Tribune.

Neymar i PSG-trøjen. Foto: AP

Allerede lige, da skaden indtraf, var der problemer.

- Jeg kunne ikke løfte mine ben. Jeg kunne simpelthen ikke mærke dem. Lægen fik mig af banen, og jeg græd så meget, fordi det var så smertefuldt, og jeg kunne ikke mærke mine ben, siger Neymar.

Skaden var faktisk så slem, at Neymar kunne være endt i kørestol resten af livet.

- Da jeg kom til hospitalet og blev testet, der fortalte de mig: 'Jeg har en god og en dårlig nyhed'. Den dårlige er, at du ikke kan spille mere ved VM, det er slut for dig', og jeg tænkte, 'hvad kan den gode så være', husker Neymar.

- De sagde, at 'den gode nyhed er, at du efterfølgende vil være i stand til at gå, for var du blevet ramt to centimeter længere til siden, så havde din karriere været ovre, husker Neymar.

Neymar i helikopter efter skaden. Foto: AP

Neymar skreg på banen mod Colombia ved VM, og der var en grund. Foto: AP

Neymar så semifinalen hjemme, for efter i kørestol at have hentet sine ting og sagt farvel til sine holdkammerater, så kunne han stadig ikke bevæge sin ben og blev fløjet hjem i helikopter.

Det har tidligere været fremme, at Neymar dog ikke så samtlige semifinalens 90 minutter.

- Jeg vil ikke se det her lort. Nu spiller vi poker, skulle Neymar have sagt til sine venner ifølge UOL Sports, da Andre Schürrle bragte tyskerne på 7-0.

Til sommer får Neymar chancen for at føre helt til tops, når der spilles VM i Rusland fra 14. juni til 15. juli.

