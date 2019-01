Niels Frederiksen stopper som dansk landstræner

Det danske U21-landshold skal have ny chef.

DBU oplyser, at Niels Frederiksen stopper efter EM-slutrunden til sommer.

- Niels har leveret et topprofessionelt stykke arbejde her i DBU. Han har udviklet både spillere og stab omkring U21-landsholdet - og resultatmæssigt kan alle se, hvor stor en succes de fire år med Niels har været, siger DBU's elitechef, Flemming Berg, til dbu.dk, hvor det også understreges, at fodboldforbundet ærgrer sig over, at han Niels Frederiksen stopper.

Hans sidste opgave bliver EM i Italien til sommer, hvor Danmark skal møde Tyskland, Østrig og Serbien.

Kontraktudløb til sommer

Niels Frederiksens kontrakt blev forlænget i 2017 og udløber til sommer, hvor Niels Frederiksen altså skal ud og finde et andet job.

- Som landstræner skal man være meget afklaret med, hvad man vil og være vedholdende, da tiden med spillerne er begrænset. Der er ikke tid til 'proces'. Så selv om det er og har været en lærerig måde at arbejde på, er jeg også drevet af at udvikle fodboldprojekter og de mennesker, som indgår.

- Og da vi som landstræner arbejder med 2-årige kvalifikationsperioder, er det en naturlig anledning til at stoppe efter EM og bruge anledningen til at søge nye udfordringer, hvor jeg som træner har et mere dagligt arbejde med udvikling af holdet og den enkelte spiller, siger Niels Frederiksen til DBU's hjemmeside og indikerer dermed, at det næste job bliver i en klub snarere end på et landshold.

Den tidligere Lyngby- og Esbjerg-træner er tidligere blevet nævnt som en af kandidaterne til Kasper Hjulmands job i FC Nordsjælland, når han stopper efter denne sæson.

Den 48-årige landstræner har stået i spidsen for Danmarks U21-landshold 41 gange med 24 sejre, syv uafgjorte og ti nederlag til følge.

Forsvundet stjerne afviste klubbens tilbud - valgte selv flyet

Se også: Stjernen forsvandt: Nu giver politiet op