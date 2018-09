Nød-anfører stolt over debut: Æren er i behold

Det var en tilfreds Christian Offenberg, der onsdag aften gjorde status efter sin debut for Danmarks A-landshold i fodbold.

Sammen med 16 andre debutanter på det såkaldte nødlandshold var Avarta-spilleren med til at tabe 0-3 til Slovakiet i Trnava i en testkamp.

- Jeg synes, vi kommer herfra med æren i behold. 0-3 er okay, siger Christian Offenberg til Kanal 5.

Angriberen, der var Danmarks anfører, så sit hold gøre det godt mod Slovakiet, der stillede med stjernespillere som Marek Hamsík og Martin Skrtel i startopstillingen.

Det danske hold, der bestod af spillere fra de lavere rækker og futsallandsholdet, havde dygtighed og held til at trække tempoet ud af kampen.

- Vi stod godt på banen, og de kom ikke frem til det store. Jeg synes, det var rigtig flot, jeg er stolt, siger Christian Offenberg.

Han og de øvrige spillere på det danske hold blev bedt om at spille kampen af Dansk Boldspil-Union (DBU).

DBU er i øjeblikket i konflikt med de sædvanlige spillere på A-landsholdet om en ny landsholdsaftale.

Parterne har ikke været i stand til at lukke en aftale, og derfor var stjernespillere som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og Simon Kjær ikke til rådighed i testkampen i Slovakiet.

DBU sørgede for at stille med et alternativt landshold, fordi et afbud til kampen kunne betyde store sanktioner fra Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

Christian Offenberg og de øvrige spillere kan komme i aktion igen på søndag, når Wales kommer på besøg i Aarhus i en kamp i den nyoprettede Nations League.

DBU har meddelt, at der ikke bliver forhandlinger med Spillerforeningen, der forhandler på de sædvanlige landsholdsspilleres vegne, mellem de to landskampe.

Her er dommen: Sådan gjorde de danske spillere det

Danske vikarer døde med støvlerne på

Se også: Flot drenge! I kæmpede røven ud af 2.division

Ny landsholdsangribers voldsomme fortid: Gik til angreb på tilskuer