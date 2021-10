Nørgaard: - Det har jeg fået fra Zorniger

Christian Nørgaard har spillet samtlige syv kampe for Danmark i VM-kvalifikationen, og senest krydrede han en startplads med et debutmål i 4-0-sejren ude over Moldova i lørdags.

Landstræner Kasper Hjulmand benytter oftest Nørgaard som indskifter, men har generelt stor tiltro til Brentford-spilleren.

- Nørgaard har i den tid, jeg har været med, spillet en stor rolle. Han er en utrolig dygtig spiller til at hjælpe holdet. Han er placeringsstærk, og han er god til at binde holdet sammen.

- Forsvarerne føler sig trygge, for han er hele tiden i de rette positioner og har tanke på sin placering, siger Hjulmand.

Det handler om vinde sekunder med Nørgaard på holdet. De sekunder, der kan tage modstanderen på sengen.

- Når vi angriber, tilbyder han sig hele tiden, og han kan bryde bolden og spille bolden fremad på sin førsteberøring, og det vinder man et par sekunder på.

- Hver eneste gang vi har bragt ham, har han givet en god balance for holdet, og han er vigtig for holdet, siger Hjulmand.

Christian Nørgaard fik chancen fra start i lørdagens 4-0-sejr ude over Moldova. Han scorede selv et af målene i VM-kvalifikationskampen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Nørgaard har taget den del af fodboldspillet med fra sin tid under Alexander Zorniger, da tyskeren var cheftræner i Brøndby og havde det som en del af sit mantra.

- Det har jeg fået fra Zorniger. Han havde en teori, som er sand, har jeg fundet ud af. De største chancer bliver ofte skabt, når du taber bolden.

- Det handlede meget om at turde at spille bolden ind centralt uden at tænke så meget over, om den ender hos en med- eller modspiller, men mere på reaktionen bagefter ved et boldtab, siger Nørgaard.

Så gjaldt det om at presse modstanderen med det samme og få tilbageerobret bolden.

- Det så vi også mod Moldova, hvor nogle af vores chancer kom, efter at vi havde lavet en fejlaflevering, som de ikke nåede at reagere hurtigt nok på.

- Så opsnappede vi bolden efter genpres, og så var de ude af balance og ikke organiseret. Det er vigtigt især mod hold, der står lavt, mener Nørgaard.

Derfor forsøger han stadig den dag i dag at bevare og finpudse det direkte og chanceskabende i sit spil.

- Det handler hele tiden om at fange modstanderen ude af balance, forklarer Nørgaard.

Han er efter Zorniger blevet formet yderligere af blandt andre Thomas Frank i Brentford og Hjulmand på landsholdet.

- Jeg lægger hele tiden på som fodboldspiller og får erfaring både fra klubhold og landshold.

- Under Thomas Frank har jeg lært ekstremt meget i det defensive i forhold til disciplin og lederskab. Min kommunikation er blevet meget bedre.

- Under Hjulmand har jeg bygget min rolle op, efter at jeg kom ind som helt ny og grøn i starten. Nu ser jeg mig som en etableret del af truppen og kæmper for at komme i startopstillingen, siger Nørgaard.

Danmark skal tirsdag aften klokken 20.45 spille hjemme mod Østrig i VM-kvalifikationen. Med en sejr er danskerne sikret en billet til VM i Qatar næste år.