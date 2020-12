- Nogen må udføre lortejobbet

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet (PLUS++). Få adgang her.

Ståle Solbakken er ny norsk landstræner, og de norske medier svømmer over i artikler med den tidligere FCK-træner.

Det store spørgsmål er, om han kan få plads til de mange norske offensivprofiler som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Jens Petter Hauge, Mohamed Elyounoussi og Joshua King på holdet.

Næppe på én gang

- Frankrig er et godt eksempel. Du må altid have lidt af hvert på dit hold. Det kan godt ske, at hvis én skal skinne, så må nogle andre udføre lidt af lortejobbet for at sætte det på spidsen, siger Solbakken til VG.

Den nye landstræner peger på, at det handler om kollektivet og ikke den enkelte spiller, og det skal give resultater.

Han bliver spurgt, om han er mislykkedes, hvis Norge ikke kvalificerer sig til enten VM 2022 eller EM 2024.

- Ja. VM er procentvis meget vanskeligere at komme til end EM.

- Men til EM er der så mange flere lande med, og der er så meget potentiale i vores hold, at hvis vi ikke ryger ind i en bonanza af langtidsskader til de bedste spillere, så tror jeg, at vi har store forudsætninger for at lykkes i et EM, siger Solbakken.

Ståle Solbakken har kontrakt med det norske fodboldforbund de næste fire år.

Ekspertens råd: Han er i utrolig målform