Noget stort i vente - kun småting bekymrer

ANALYSE: Det kan godt være Danmark ikke vinder VM, men Kasper Hjulmands mandskab kan spille lige op med alle hold - det er en kæmpe fordel, at VM-forberedelserne allerede kan begynde onsdag

- Det her landshold er det bedste, jeg nogensinde har spillet på!

Ordene kom fra anfører Simon Kjær på pressemødet efter Danmarks komfortable 4-0-sejr over Moldova.

Det siger meget, når det netop kommer fra landsholdets anfører. Han har trods alt spillet 116 landskampe og været med i 12 år. Og lige nu står han foran sin femte slutrunde for Danmark.

Nu falder ingen på halen over en forventet sejr over lilleputterne fra Moldova, men med den bredde, den kvalitet og de typer, Kasper Hjulmand har til rådighed, er det forståeligt, at optimismen blomstrer.

Kasper Hjulmand har haft meget at juble over i de 13 måneder, han har stået i spidsen for Danmark. Det har ført til 16 sejre, to uafgjorte og kun fem nederlag i de 23 kampe. Målscoreren er imponerende 55-15. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand har ikke kun tilført offensiven flere værktøjer. Danmark er svære at spille imod og næsten umulige at score imod.

Det mest positive er næsten, at den offensive tilgang til at underholde og skabe chancer ikke sker på bekostning af defensiven.

Når man kigger rundt i truppen, kan det godt være, at Danmark mangler en udpræget topscorer, men med 17 forskellige målscorere i VM-kvalifikationen er der ingen grund til de store bekymringer i den retning.

Nu kommer VM-billetterne i hus i et festklædt Parken tirsdag. Det er en kæmpe fordel for Kasper Hjulmand, der allerede onsdag kan begynde forberedelserne frem mod VM.

Det ligner en træningslejr i Sydspanien til marts, hvor der skal spilles to kampe.

Hvis der er et par småting, som Kasper Hjulmand skal bekymre sig om her og nu, hvor der er lang tid - 13 måneder – til VM, så er det klubsituationen for Andreas Skov Olsen.

Han får sparsomt med spilletid i Bologna, og det virker som om, han gerne vil væk.

Hvis det danske landshold skal konkurrere med de bedste nationer, skal spillerne også være i de bedste klubber. Vi har allerede en Champions League-vinder, en FA Cup-vinder og flere spillere i Champions League.

Andreas Skov Olsen er dansk VM-topscorer med fire træffere. Han har virkelig fået sit landsholdsgennembrud i år. Men klubsituationen kan godt bekymre. Spilletiden i Bologna er sparsom. Foto: Lars Poulsen.

Det vil få positiv betydning for landsholdet, hvis flere spillere havner på Champions League-hylden, når VM skydes i gang. Meget gerne unge spillere som Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard.

Selv om vi ikke har besejret én af de største nationer i en afgørende kamp de senere år, så er det jo netop Belgien, Frankrig, England, Italien, Spanien, Portugal, Brasilien og Argentina, vi gerne vil måle os mod.

Danmark ligger til en VM-seedning i andet lag. Det er en opgradering fra Rusland og et stærkt signal om fremgangen.

Med det potentiale og spillermateriale Hjulmand har til rådighed, er noget stort i vente for det her landshold.

Vi kan næsten ikke vente på fortsættelsen.