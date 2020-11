Norge er blevet taberdømt i aflyst Nations League-kamp

Norge er blevet taberdømt i den aflyste Nations League-kamp mod Rumænien, der skulle have været spillet i søndags.

Det oplyser Norges Fodboldforbund (NFF) ifølge nyhedsbureauet NTB.

På Twitter skriver forbundet følgende.

- Disciplinærudvalget i UEFA har i dag behandlet den aflyste kamp mellem Rumænien og Norge. UEFA har besluttet, at Norge taber kampen 3-0. NFF (Norges Fodboldforbund, red.) har fem dage til at bede om en begrundelse for afslaget. Efter dette vil NFF tage stilling til, om vi skal anke.

Norges landshold blev forhindret i at spille kampen, da der var en coronasmittet i truppen, og derfor var det nødvendigt at aflyse opgøret.

Erling Haaland kunne ikke fortsætte sin gode start i 2020-sæsonen, da Covid-19 satte en stoppe for ham og det norske landshold. Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix

Onsdag aften spiller Norge så på udebane mod Østrig med en helt anden trup end den, der var udtaget til kampen mod Rumænien.

Med en sejr på alle andre cifre end 1-0 vil Norge vinde gruppe 1 på niveau B og dermed sikre sig oprykning til det højeste niveau, som Danmark er en del af.

Norges Fodboldforbund havde bedt Uefa om at finde en ny dato til kampen mod Rumænien eller trække lod om udfaldet, men forbundet havde forventet at blive taberdømt.

Pål Bjerketvedt var ikke overrasket, da dommen over Norge faldt. Foto: Vidar Ruud/Ritzau Scanpix

- Dommen er ikke helt uventet, siger Pål Bjerketvedt, der er forbundets generalsekretær.

Nordmændene har endnu ikke taget stilling til, om dommen skal ankes.

- Lige nu er mine tanker på det, der skal ske i aften, så må vi komme tilbage til det andet senere, siger Pål Bjerketvedt.

Onsdagens kamp mellem Østrig og Norge har kickoff klokken 20.45 i Wien.

