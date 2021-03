Norge opfordrer andre lande til at lave Qatar-protester

Det hollandske og norske fodboldlandshold kom lørdag med Qatar-markeringer for menneskerettigheder før deres respektive VM-kvalifikationskampe.

Norge har gjort det en gang tidligere, mens Holland markerede for første gang med teksten 'Fodbold støtter forandring' på trøjerne.

Det skete i forbindelse med den hollandske nationalsang - kort før opgøret hjemme mod Letland.

Holland havde på forhånd varslet, at spillerne ville komme med en protest.

Norges spillere havde to forskellige t-shirts på. Den første havde teksten 'menneskerettigheder - på og uden for banen'.

Den anden t-shirt bar spillerne under den norske nationalsang, og her var der en opfordring til andre lande om at lave Qatar-markeringer.

Her stod der igen 'menneskerettigheder - på og uden for banen', og så stod der nedenunder 'Norge', 'Tyskland', 'hvem er den næste?'.

Tidligere har Tyskland også lavet en markering, hvor spillerne bar et bogstav hver, som dannede ordet 'human rights' - menneskerettigheder.

Under nationalsangen holdt alle de norske spillere derudover venstre hånd i vejret med fem strakte fingre som en del af deres protestaktion.

Det minder om en protestaktion, som på det seneste er set i Asien, hvor demonstranter har holdt fem fingre i vejret som et krav om menneskerettigheder.

Danmark har også varslet, at spillerne vil komme med en Qatar-markering søndag før kampen hjemme mod Moldova.

Markeringen kommer, fordi landene ønsker at protestere mod valget af Qatar som VM-vært i 2022.

Diskussionerne om Qatar som kommende VM-vært har stået på længe, men fik nyt liv i februar.

Her opgjorde den engelske avis The Guardian med indsigt fra regeringskilder, at 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar, siden ørkenstaten i 2010 blev tildelt VM-værtskabet i 2022.

