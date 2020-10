Norges landstræner er endt i ordkrig med angriber

Norges landstræner Lars Lagerbäck og landsholdsangriberen Alexander Sørloth er havnet i en usædvanlig ordkrig.

Ordkrigen er opstået, efter at Norge for to uger siden missede en plads ved næste års EM efter et nederlag til Serbien.

På et evalueringsmøde efter 1-2-nederlaget hævder Lagerbäck, at Sørloth kaldte ham inkompetent. Det afviser den tidligere FC Midtjylland-angriber, der nu spiller i RB Leipzig.

- Jeg har aldrig sagt, at nogen i trænerteamet er inkompetente. Aldrig.

- Efter at vi spillere blev bedt om at komme med tilbagemeldinger, var jeg meget kritisk i forhold til, hvordan vi forberedte os til kampen mod Serbien. Også de taktiske vurderinger, der blev foretaget undervejs, siger Alexander Sørloth i en udtalelse, der er sendt via hans agent, til NTB.

Torsdag udsendte Det Norske Fodboldforbund (NFF) en pressemeddelelse, hvor svenske Lars Lagerbäck åbnede op om evalueringssnakken med RB Leipzig-angriberen.

Svenskeren hævder, at Sørloth gik over grænsen, da angriberen blev personlig over for Lagerbäck og assistenten Per Joar Hansen.

- Jeg tåler godt uenigheder omkring fodboldfaglige spørgsmål. Alexander kom imidlertid med anklager, som ikke omhandlede, hvordan vi spiller fodbold, men som gik på, at Per Joar Hansen og jeg var inkompetente både som ledere og rent fodboldmæssigt.

- Efter 30 år i international fodbold har jeg aldrig oplevet, at spillere er gået over grænsen på den måde, forklarer Lagerbäck.

Landstræneren indrømmer dog også, at han selv dummede sig under evalueringssnakken, da han gjorde Sørloth opmærksom på, at han for to år siden havde brændt en stor chance mod Cypern.

Det skete med en bemærkning om, at angriberen ikke selv var så 'kaxig', som kan oversættes til 'blæret' i 2018 på Cypern.

- Dette ordvalg faldt efter en lang og ophedet diskussion, og det beklager jeg. Det skete i et forsøg på at få Alexander til at forstå, at han må tilpasse sig til, hvordan holdet skal fungere, lyder Lagerbäcks forsvar.

Alexander Sørloth fortæller, at han egentlig havde lagt diskussionen med landstræneren bag sig, efter at de havde givet hånd, inden de forlod landsholdslejren.

Men han ser sig nødsaget til at reagere efter torsdagens pressemeddelelse fra fodboldforbundet.

- Jeg var egentlig færdig med den her sag. Vi havde givet hånd og set hinanden i øjnene. Og det er sådan, jeg ønsker det.

- Der må være plads til kritik og skuffelse på et hold. På samme måde som der er plads til jubel og glæde, siger han.

- Der står i pressemeddelelsen fra NFF, at jeg ikke har ønsket at kommentere sagen yderligere. Det stemmer ikke. Jeg ville tage det direkte med de pågældende personer.

- Da jeg forstod, at der ville komme en pressemeddelelse fra NFF om, hvad der skete på et internt spillermøde, bad jeg om at få lov til at se det, før det blev publiceret. Så kunne jeg føje noget til, men den blev aldrig sendt til mig, lyder det fra Sørloth.

Den 24-årige angriber spillede i FC Midtjylland i et halvt år fra sommeren 2017 og frem. Det blev til 10 scoringer i 19 kampe i Superligaen, inden han blev solgt videre til engelske Crystal Palace for et stort millionbeløb.

Efter udlejninger til belgiske Gent og Trabzonspor i Tyrkiet blev han denne sommer solgt videre til RB Leipzig.

