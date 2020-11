Norges Nations League-brag er aflyst

Nations League-kampen mellem Rumænien og Norge er aflyst, fordi nordmændene ikke kan få tilladelse af sine egne sundhedsmyndigheder til at rejse til kampen i Bukarest.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) i en mail til flere norske medier, blandt andet VG.

'Efter et møde med NFF (Norges Fotballforbund) er vi kommet frem til, at det norske landshold ikke rejser til Rumænien for at spille deres Nations League-kamp, som skulle være spillet 15. november', skriver UEFA.

Der er ikke ledige terminer i fodboldkalenderen til, at kampen kan afvikles på et andet tidspunkt.

UEFA har i første omgang ikke oplyst, hvilken konsekvens aflysningen får.

Set med norske briller er et kedeligt, men muligt scenarie, at Norge taberdømmes 0-3.

På onsdag skal Norge spille ude mod Østrig. Det vides endnu ikke, om den kamp kan afvikles som planlagt.

Opdateres...