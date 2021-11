Norsk katastrofe: VM-drømmen smuldrer

Trods stort spilovertag lykkedes det ikke Norge at slå Letland. Nu kan Holland sikre VM-billetten lørdag aften, mens Norge er helt nede som nummer tre

Ståle Solbakken og Norge missede tidligt lørdag aften alletiders chance for at lægge maksimalt pres på Holland i kampen om en VM-billet i Gruppe G.

En sejr over Letland ville sende Norge til tops foran Holland, der møder Montenegro på udebane klokken 20.45, men Norge skuffede fælt mod upåagtede Letland og måtte nøjes med 0-0.

Ståle Solbakken har været hårdt ramt af skader hos de norske spillere, og han var da også uden blandt andre superstjernen Erling Haaland og Jens Petter Hauge.

Dramaet bød både på en blodig hovedskade til Letlands målmand og en VAR-annulleret norsk scoring. Mohamed Elyounoussi fik Ullevål til at eksplodere, da han scorede ti minutter før tid, men efter en nøje gennemgang lykkedes det dommerne at nå frem til, at nordmanden var snævert offside - og trods stort pres kom nordmændene ikke tættere på sejren.

Mohamed Elyounoussi var tæt på i flere situationer. Foto: Hakon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix

Katastrofen for Norge bliver ikke mindre af, at Tyrkiet samtidig vandt sikkert med 6-0 over Gibraltar og dermed går forbi Norge på andenpladsen. Ståle Solbakkens tropper er nu nummer tre og skal møde Holland på udebane i sidste kamp tirsdag aften.

Gruppevinderen går direkte til VM, mens andenpladsen giver adgang til playoff. Det betyder, at Norge er pisket til sejr over Holland, men de kan alligevel ende som nummer tre, hvis Holland slår Montenegro senere lørdag, og Tyrkiet vinder i sidste runde mod Montenegro tirsdag.

Norge endte som nummer to i Nations League-puljen og har derfor ikke mulighed for at kvalificere sig til VM ad den vej. Nordmændene har ikke været til VM siden 1998, hvor man sensationelt slog Brasilien, men senere blev sendt ud af Italien i ottendedelsfinalen.