Norsk landsholdskæmpe: Jeg hader Åge Hareide

I den nye bog 'Åge Hareide - et fotball-liv' fortæller den tidligere norske landsholdsmålmand Thomas Myhre, at han hader den danske landstræner, han betegner som en 'kynisk djævel'

- Jeg hader Åge Hareide ...

Sådan beskriver den tidligere norske landsholdsmålmand Thomas Myhre kort og godt sit forhold til den danske landstræner i den nye bog, 'Åge Hareide - et fotball-liv', der udkommer tirsdag.

Den tidligere Premier League og FCK-målmand spillede under Hareide på det norske landshold, der i 2007 spillede 2-2 med Tyrkiet, efter at Myhre havde droppet ved begge de tyrkiske mål.

Det kostede Hareide jobbet som landstræner, og da han tre år efter kom til Viking, der året forinden havde hentet Myhre, kørte deres forhold af sporet.

Myhre indgik ikke i Hareides planer, og under en træningslejr i Spanien gik det helt galt. Myhre tog i byen efter en kamp og endte med at få sit kreditkort lænset for mere end 100.000 kroner. Årsagen var, at han var helt væk på et narkotikum, han hævder ikke at have taget. Det skulle derimod være en planlagt aktion.

– Der så Åge chancen for at blive mig kvit. Han var ekstremt kynisk og brugte alle de midler, han havde. Jeg blev nægtet at træne. Det var total udfrysing. Uanset hvor mange gange jeg prøvede at bede om et møde, så aflyste Åge, siger Myhre i bogen via NRK.

Thomas Myhre kom på leje i FC København i foråret 2001 og var med til at spille klubben til det danske mesterskab. Foto: Lars Poulsen

Han bliver nærmest helt arrig, når han i dag omtaler Åge Hareide.

- For at opnå det, han ønsker, bruger han ethvert hjælpemiddel, og måden, han var på dengang, har gjort, at jeg har lagt ham for had. Åge Hareide er en kynisk djævel, lyder det fra Myhre.

Hareide omtaler i bogen selv situationen omkring Myhre lidt anderledes. Han forklarer, at målmanden var kommet svært påvirket ind i omklædningsrummet, og at han derfor afviste ham og efterfølgende forlangte ham fyret.

Han afviser i en sms til avisen VG at kommentere sagen yderligere.

