Norsk legende: - Vil have Ståle tilbage

Egil 'Drillo' Olsen håber at se Ståle Solbakken i trænersædet for det norske landshold i den nærmeste fremtid

Den tidligere norske landstræner Egil 'Drilo' Olsen er meget klar i spyttet.

Hvis det norske landshold ikke begynder at præstere, så skal der ske ændringer i på trænerfronten.

- Hvis det går dårligt i de næste to kampe mod Rumænien og Nordirland, kan det være klogt at se, om vi kan foretage nogle ændringer, fortæller nordmanden til TV2 Norge.

Norge tabte torsdag til Serbien og missede dermed næste sommers EM-slutrunde, og det var en skuffende aften for de nordmænd, der havde håbet at se et fremadstormende angrebsspil fra det norske landshold, der i forlænget spilletid tabte 1-2.

Heldigvis er der en kompetent nordmand, der netop er blevet fyret i FC København, og det er ikke gået Drillos næse forbi.

- Jeg havde håbet, at vi snart ville få Ståle tilbage, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet:

Ståle Solbakken blev lørdag morgen fyret i FCK efter en dårlig start på sæsonen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ståle Solbakken har tidligere haft en aftale med det norske landshold i 2011, men han valgte i stedet at tage til Köln og prøve trænerkarrieren af i Tyskland.

TV2 Norge-journalisten Jesper Mathiesen mener også, at det er noget det norske fodboldforbund (NFF) bør forhøre sig om. Det skriver han på Twitter, hvor han efterfølgende skriver, at Ståle Solbakken kan være med til at løfte den nye og spændende norske generation.

Artiklen fortsætter under tweetet:

I en SMS til Ekstra Bladet afviser Norsk Fodboldforbunds præsident, Terje Svendsen, at Ståle Solbakken er på tale.

'Vi har fuld fokus på de vigtige Nations League-kampe mod Rumænien og Nordirland, samt kampene i november. Alt andet er ikke et team for os nu.'

Der er store forventninger til landsholdet i Norge, der ser ud til at have rigtig mange spændende talenter på vej frem. Det er blandt andet kometen Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge, man håber bliver de toneangivende spillere de næste mange år.

Med den missede EM-slutrunde skal Norge nu forsøge at kvalificere sig til VM-slurunden i 2022, og mange toneangivende nordmænd vil gerne have det bliver med Ståle Solbakken ved roret.

Var med til at føre kniven

Solbakken ikke et tema i Norge

Fan-formand i chok: - Timingen er mærkelig