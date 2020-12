Norsk politi åbner sag mod Ståle

Politiet vil undersøge, om der er grundlag for at give den norske landstræner en bøde for brud på coronaregler

Ståle Solbakken startede mandag officielt som norsk landstræner, men han er allerede havnet i problemer i hjemlandet.

Det norske politi vil undersøge, om der grundlag for at tildele den nyslåede norske landstræner en bøde for ikke at overholde landets karantæneregler angående coronapandemien.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Solbakken har indrømmet, at han ikke har overholdt de norske regler om ti dages indrejsekarantæne efter ankomst fra Danmark 28. november, efter hvad han selv til den norske avis VG kalder en 'optællingsfejl'.

Han sad i karantæne i otte dage, selv om han skulle være det i ti dage, inden han søndag så sønnen Markus Solbakken spille for HamKam mod Lillestrøm på Briskeby Stadion.

Politiet har åbnet en sag mod nordmanden. Foto: Geir Olsen/Ritzau Scanpix

- Jeg tager en tredobbelt bøde i strakt arm, hvis det er nødvendigt, siger Ståle Solbakken til VG.

Det kan han da også gøre, uden det bemærkes synderligt på kontoen. 23-25 mio. kr. fik han, da han forhandlede en aftale på plads med FCK efter fyringen ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Brud på karantæne- og isolationspligt kan straffes med en bøde på 20.000 norske kroner eller fængselsstraf.

- Vi undersøger, om der er grundlag for at gå videre med sagen og eventuelt tildele ham en bøde, siger politiadvokat i Innlandet politidistrikt Tom Gjestvang til NTB.

- Hvis man læser både VG og Dagbladet, er det ret tydeligt, hvad der er sket, og han indrømmer det, så vi vil nu tage stilling til, om det bliver nødvendigt at afhøre ham.

Tom Gjestvang regner med, at der vil blive truffet en afgørelse i sagen inden for to dage.

