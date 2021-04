Norsk VM-protest: Gør som Danmark

Norges Fodboldforbund (NFF) følger nu i hælene på det danske og svenske forbund.

NFF har tirsdag sendt et brev til Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) for at få svar på en række spørgsmål om menneskerettigheder i forbindelse med VM i Qatar i 2022. Det skriver NFF på sin hjemmeside.

I brevet søger nordmændene blandt andet at få svar på, hvilken beskyttelse de udenlandske arbejdere får i Qatar, mens de arbejder for at gøre landet klar til at holde VM.

Brevet fra NFF-præsident Terje Svendsen og NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt er stilet til FIFAs præsident, Gianni Infantino, og generalsekretær Fatma Samoura.

Det norske fodboldlandshold bar en t-shirt med budskab om menneskerettigheder forud for VM-kvalifikationskampen mod Montenegro 30. marts. Foto: Savo Prelevic/Ritzau Scanpix

Fodboldforbundet beder også FIFA om en opdatering på dialogen mellem forbundet og de qatarske myndigheder.

Mandag sendte Dansk Boldspil-Union (DBU) et tilsvarende brev til FIFA.

Med brevet vil DBU vil have sikkerhed for, at menneskerettighederne bliver overholdt både før, under og efter VM-slutrunden, og at arbejdsforholdene, hvad angår løn, sikkerhed og lignende, er i orden.

Samtidig ønsker DBU, at Fifa går i gang med at undersøge og finder en forklaring på, hvordan flere tusinde migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med VM-byggerier.

Det svenske fodboldforbund har også sendt et lignende brev til FIFA den 22. april.

VM i Qatar afvikles i november og december 2022.