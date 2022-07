Norske medier saver dem over: 'Pinligt og ynkeligt'

'Udklasseret. Ydmyget. En værre mavekrampe er umulig at forestille sig'.

På lederpladsen kaldte Aftenposten en spade for en spade, da fodboldkommentator Daniel Røed-Johansen skulle forsøge at sætte ord på den fadæse, det norske fodboldlandshold leverede mandag aften ved EM i England.

0-6 lyste resultattavlen op efter de første 45 minutter, og nordmændene måtte rejse hjem til hotellet med en 0-8-afklapsning til EM-værterne.

Det største nederlag nogensinde i EM-sammenhæng. Alt gik simpelthen galt.

Åbner man de norske medier tirsdag morgen, peger pilen mod landstræner Martin Sjögren, der i særdeleshed får en hård medfart. Ord som pinligt og ynkeligt står i kø.

Under overskriften 'Kan han fortsætte efter det her' problematiserer VG, at svenskeren ikke reagerede på nogen som helst måde, da han så sit hold blive udraderet i første halvleg.

'Defensivt var der kaotiske tilstande, men det var først og fremmest en modstander, der gav Norge en fodboldlektion af de sjældne. Tempoet, boldkontrollen, duellerne. England var bedre til det hele', lyder det videre.

Opgørets første scoring kom efter et tyndt dømt straffespark, men det kunne ikke bruges som undskyldning på den belejring, der indtraf i minutterne efter.

- Det, som forbander mig, er, at der ikke sker noget fra sidelinjen, og vi gør ikke noget, før der er gået 45 minutter. Det er at kaste spillerne under bussen, udtalte Solveig Gulbrandsen, der er tidligere landsholdsspiller og nuværende fodboldekspert hos TV 2 Norge.

Sjögren trøster Ada Hederberg, da hun blev skiftet ud. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Lider med spillerne

Martin Sjögren var ikke overraskende nede i kulkælderen efter nederlaget.

- Jeg lider virkelig med spillerne, sagde han til TV 2 Norge og tilføjede, at han altid vil tage ansvar for resultaterne, selvom han mente, at kampens første 10 minutter var godkendt.

- Herefter føles det, som om alting bryder sammen.

Sjögren fortæller videre, at han ventede med at foretage ændringer, fordi han havde brug for pausen til at få sig en ordentlig snak med sine spillere.

Nordmændenes nummer 10 Caroline Graham Hansen, der spillede alle 90 minutter, forsvarede imidlertid sin træner, omend resultatet gjorde ondt.

- Jeg tror, Martin tager det helt fint. Det er ikke første gang, han får kritik. Når det går godt, bliver vi hyldet. Når det går dårligt, får vi kritik. Det er sådan, det skal være, sagde hun ifølge VG.

- Én ting er at tabe en kamp. Noget andet er måden, det sker på. Det er trist. Og ja... Skuffende.

Beth Mead jubler. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Danmark åbnede selv slutrunden med et stort nederlag, da man tabte med 0-4 til Tyskland i fredags, ligesom Italien led et 1-5-nederlag til Frankrig søndag.

Tilskuerne har fået mål for pengene, og de godt og vel 30.000 fremmødte på Amex Stadium i Brighton mandag kunne altså også se nettet blafre hele otte gange.

England er har nu sat sig på førstepladsen i gruppen, mens Norge er pisket til sejr mod Østrig i sidste runde.

