Nu belønnes Eriksens redningsmænd: Til EM-finale

- Jeg glæder mig som et barn til juleaften, siger paramediciner Peder Ersgaard, der sammen med fem andre fra redningsholdet i Parken nu inviteres på VIP-tur til Wembley

I forvejen har de generelt været genstand for hele nationens taknemmelighed og for Christian Eriksen og hans nærmeste i særdeleshed.

Nu belønner også UEFA holdet, der reddede den danske landsholdsspillers liv den juniaften i Parken, hvor han faldt om og fik hele Fodbold-Danmark til at holde vejret.

Den europæiske fodboldunion har således inviteret seks af dem til EM-finale på Wembley, hvortil de selvsagt fragtes direkte fra deres luksushotel.

- Jeg glæder mig som et barn til juleaften. Det er en fantastisk fornemmelse, at man stadig kan blive overrasket på den måde. Og det gjorde jeg. Jeg havde aldrig nogensinde set den komme. Det fejede fuldstændig benene væk under mig, siger paramediciner Peder Ersgaard fra Region Hovedstadens Akutberedskab, til Fagbladet FOA.

Han var en af de første omkring den danske nummer 10, der lå med hjertestop i Parken, før han blev genoplivet og bragt til Rigshospitalet.

Paramedicineren erklærer sig ’pavestolt’ over både egen præstation og det øvrige, sundhedsfaglige holds præstation. Og han fortæller, hvordan han anede, at noget var i gære, da den tidligere landsholdlæge Mogens Kreutzfeldt fortalte, at UEFA havde efterspurgt hans mail og adresse.

Hele Fodbold-Danmark har støttet op om Christian Eriksen, og også en af hans redningsmænd drømmer om dansk finale-deltagelse. Foto: Lars Poulsen

Men han havde mest tænkt på et takkebrev eller en T-shirt, før han åbnede sin mail og under ’Dear Mr. Ersgaard’ kunne læse, at UEFA-præsident Aleksander Čeferin bød på en VIP-oplevelse i London den 11. juli.

- Jeg var helt rundt på gulvet, siger han Fagbladet FOA og udtrykker som Juventus-fan håbet om, at han skal se en finale mellem Danmark og Italien.

Peder Ersgaard har været imponeret over at følge de danske spilleres reaktion efter Eriksens uheld og kalder deres præstation for større end deres titelvindende forgængeres i 1992.

- Selvom de har kniven for struben og er meget berørte, rejser de sig og spiller virkelig flot fodbold. Derfor håber jeg, at jeg skal se Danmark mod Italien. Det ville være virkelig, virkelig stort. Tænk, hvis de bliver europamestre. Det ville være fuldt fortjent. Det er et mesterhold, lyder det fra en særdeles finaleklar paramediciner.