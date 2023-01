Nu bryder han tavsheden

'Den værste uge tænkeligt. En dom, flov og ked af at jeg ikke kunne håndtere den dag bedre. Overskrifter i aviser og medier. Masser af menneskers mening og et rigtigt mentalt hårdt slag.'

Eks-landsholdskok og Bistro Boheme-frontmand Per Thøstesen bryder nu tavsheden i kølvandet på, at han i tirsdags blev idømt 40 dages ubetinget fængsel for simpel vold.

Det sker i et opslag på Facebook.

Kendiskokken har slået en taxachauffør to gange på Trianglen på Østerbro i København med flad hånd tilbage i februar 2021, konkluderede Østre Landsret, der stadfæstede dommen fra Københavns Byret.

Chaufføren endte med at miste sine tandproteser.

Som følge af dommen har McDonald's stoppet samarbejdet med den nu dømte kok.

Thøstesen har leveret opskrifter til burgere i det såkaldte Homestyle-univers. Det italesætter han også i sit Facebook-opslag.

'Samarbejdspartnere som selvfølgelig bliver nødt til at fjerne mig fra deres produkter. Familie og venner, som bliver kede af det. Det har ikke været sjovt. Og det skal det heller ikke.'

'Om jeg er enig eller ikke er enig i dommen, er også ligegyldigt, for dommen er der. Jeg må lægge mig fladt ned og tage min straf som en mand, ligegyldigt hvad jeg selv mener om den.'

Foto: Lars Poulsen

Beruset og på vej hjem

Da dommen blev læst op i retten, sagde landsdommer Kåre Mønsted, at 'der var enighed blandt dommere og domsmænd om er erklære sig enige med byretten'.

Især blev der lagt vægt på, at volden blev udført mod en taxachauffør, der gennem sit erhverv er særlig udsat.

Ifølge kendiskokken valgte taxachaufføren af sig selv at holde ind ved Trianglen, som ellers ikke var slutdestinationen. Taxachaufføren selv fortalte i retten, at Per Thøstesen selv bad om at blive sat af ved Trianglen.

Der er også uenighed om, hvad der udløste tumulten, der efterfølgende foregik både i og uden for taxaen. Ifølge Per Thøstesen nægtede chaufføren at køre ham hele vejen hjem, og da han så ville betale, nægtede chaufføren at give ham pengene tilbage.

Flere vidner var indkaldt til retsmødet, og de beskrev også, at Thøstesen var beruset. Det understøttes også af politiets anmeldelsesrapport, hvor hans promille blev målt til 1,9.

Eks-landsholdskok Per Thøstesen vil fortsat ikke sætte ord på sin dom, der lyder på 40 dages ubetinget fængsel for vold Ekstra Bladet har tidligere forsøgt at få en kommentar fra Thøstesen, men der var han ikke så snakkesalig

DBU anede intet

Siden Landsretten stadfæstede dommen i tirsdags har Ekstra Bladet forsøgt at få en kommentar fra Per Thøstesen, men da Ekstra Bladet troppede op på hans adresse i håb om, at han ville sætte ord på sagen, afviste han pure.

Selvom det næsten er to år siden, at Thøstesen ifølge retten slog taxachaufføren, så har Dansk Boldspil-Union intet anet om episoden, slog DBU's kommunikationschef Jakob Høyer fast over for Ekstra Bladet i en SMS i forlængelse af tirsdagens forsøg på at få DBU i tale.

Thøstesen var frem til 1. december ansat som kok for det danske fodboldlandshold.