Nu bryder Hareide tavsheden

Åge Hareide fortæller for første gang om de tanker, der er gået gennem hovedet på ham, siden han i juni fik besked fra DBU om, at hans dage som dansk landstræner var talte

Åge Hareide har sprunget fra den ene succes til den anden som dansk landstræner. Og han hopper ikke ud af sin kontrakt, selv om han i juni fik at vide, at hans tid i jobbet kun varer til og med slutrunden i 2020.

DBU valgte Kasper Hjulmand som fremtidens mand.

Men Hareide lever i nuet, og i et interview med Politiken fortæller han, at han har lagt al virakken bag sig, da det tidligere på sommeren kom frem, at hans dage som dansk landstræner var talte.

- Det er meget vigtigt for mig at få afsluttet min tid som landstræner i Danmark på en god måde.

- Hvis nogen måske spekulerer i, at jeg og nogle spillere kunne være demotiverede, fordi det er min sidste sæson, ved jeg med mig selv, at det er helt anderledes. Jeg mærker faktisk, at jeg er ekstraordinært opsat og motiveret, siger Hareide til Politiken.

Han har brugt sommeren på at holde ferie med familien i Molde. Der har været stille omkring ham, men det har den 65-årige nordmand givetvis haft brug for.

Åge Hareide overtog landsholdet i 2016. Om alt går vel, bliver en eventuel deltagelse i EM slutrunden i 2020 tidspunktet, hvor han sætter punktum som frontfigur for holdet. Foto: Jens Dresling

Jobbet som dansk landstræner kan føre megen støj med sig. Selv i de perioder, hvor det går godt for holdet. I de tider, hvor man er ubesejret. I de øjeblikke, hvor der er medvind.

I forsommeren kom der en tornado ind fra siden i Hareides liv som landstræner. Helt ud af det blå.

Danmark havde 10. juni besejret Georgien med 5-1 i Parken, og man var på ret kurs i EM-kvalifikationen.

Det følgende døgn fik landstræneren besked på, at slutrunden ville blive hans sidste i spidsen for Danmark. DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, meddelte nordmanden, at hans kontrakt ikke ville blive forlænget.

Det kunne han så sove på, mens resten af Danmark spærrede øjnene op, da DBU pludselig kaldte til pressemøde i Brøndby dagen efter. Her præsenterede unionen Kasper Hjulmand som kommende landstræner.

Åge Hareide var blevet inviteret til seancen i Brøndby, men havde afslået.

Nordmanden gik i det hele taget stille med dørene. En SMS til VG blev den umiddelbare reaktion, og tilbage stod tavsheden som det primære modsvar.

Altså lige indtil tirsdag i denne uge, hvor Politiken bringer et interview med Hareide.

Her fortæller den tidligere Brøndby-træner, at han gerne havde set DBU vente med at offentliggøre Hjulmand som ny landstræner til senere på året.

Og Hareide påpeger samtidig, at han godt kunne have holdt det for sig selv, hvis han fik at vide, at hans danske kollega ville overtage jobbet.

- Der står ikke i min kontrakt, hvornår der skal afgøres og meldes noget ud. Men det blev, som det blev, og det er jeg afklaret og indforstået med nu. Jeg har intet problem med, at DBU fandt frem til, at man ville have Kasper Hjulmand. Der er ikke grund til at bruge mere tid på det, siger Hareide til Politiken.

- Der bliver ikke noget problem med motivationen, hverken hos mig eller hos spillerne. Det er jeg aldeles overbevist om. Vi har bygget et godt hold og en god trup op, og det giver os gode muligheder for at få succes. Vi vil gøre alt for at lykkes, siger han.

10. juni i år vandt Danmark med 5-1 over Georgien. Dagen efter fik Hareide besked om sin fremtid. Foto: Jens Dresling

Den karismatiske nordmand har været landstræner for Danmark siden foråret 2016 og førte holdet til VM i Rusland to år senere.

Her nåede Danmark til 1/8-finalen, hvor finalisterne fra Kroatien blokerede for videre avancement efter straffesparkskonkurrence. Det danske mandskab tabte ikke en eneste kamp under slutrunden.

Under Åge Hareides ledelse har landsholdet siden hen også været særdeles svære at besejre, og efter triumfen mod Georgien i seneste landskamp, er man nu oppe på 28 kampe i streg uden nederlag i ordinær tid.

Den stime bliver formentlig udbygget i næste kamp ved EM-kvalifikationen, hvor Danmark skal op imod upåagtede Gibraltar. Den dyst finder sted 5. september.

