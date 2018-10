Nu er Åge historisk

HERNING (Ekstra Bladet): Begejstringen var i den grad til at overse, da DBU i 2016 ansatte Åge Hareide som ny dansk landstræner.

Der var ikke nogen internationale storklubber på træner-cv’et, og så var han norsk, hvilket aldrig har været noget adelsmærke ude i det kræsne fodbold-Danmark.

Smukt har det heller ikke altid været, men vinderne har altid ret.

Og meget kan man sige om nordmanden.

Men som dansk landstræner har han leveret varen, og efter tirsdagens velfortjente 2-0 sejr over Østrig i Herning har han endda papir på, at han er Danmarks ’bedste’ landstræner nogensinde.

Foto: Lars Poulsen

Sejren, der forlænger den imponerende stime som ubesejret til 22 kampe – hvis vi lige glemmer vikar-farcen i Slovakiet – betyder nemlig, at Hareide med 1,90 har det bedste pointsnit af nogen dansk landstræner i moderne tid foran koryfæer som Piontek, Møller Nielsen og Olsen.

Det kan han takke den evige reserve Lukas Lerager for.

Han greb nemlig chancen med kyshånd, da han endelig fik den, og kronede en stærk indsats med et forrygende sejrsmål, der gør Åge Hareide historisk og øger Bordeaux-spillerens chance for at indfri drømmen om Premier League til sommer.

Oven i hatten har Åge Hareide ført Danmark 31 pladser frem på verdensranglisten, skabt et af verdens bedste landsholdsforsvar og ført sit hold til ottendelsfinalen til VM, så de nordmænd er måske slet ikke så tossede alligevel.

Underholdningen i Herning lod dog vente på sig..

Ikke mindst, fordi Hareide både af lyst og nød havde skiftet ud på hele seks pladser i forhold til kampen mod Irland.

Især den helt nye midtbane med Andreas Christensen bag genkomne Pierre-Emile Højbjerg og ’den hemmelige’ landsholdsspiller Lukas Lerager, der har været mere eller mindre fast inventar på bænken under den gyldne stime, landsholdet er inde i.

Den trio havde i begyndelsen af kampen ikke overraskende lidt vanskeligt ved at finde den rette rollefordeling, mens det var op til Pione Sisto at stå for de kreative indslag.

Det betød blandt andet, at den danske defensiv indledningsvis kom til at stå lige lovligt lavt. Det gav især bomstærke Guido Burgstaller lejlighed til at genere Simon Kjær og co. med sin stærke fysik, mens Hareide råbte sine spillere frem, så det kunne høres helt ud på Heden.

Som første halvleg skred frem, fik danskerne dog stødt og roligt bedre kontrol, mens lokalfavoritten Sisto fyldte mere og mere offensivt.

Han spillede dog kun en vigtig birolle, da Lukas Lerager efter en halv time på smukkeste vis kanonerede bolden helt op i hjørnet og sikrede sig et lille landsholds-gennembrud i sin første kamp fra start.

Foto: Lars Poulsen

Han førte selv bolden op, spillede et-to først med Yussuf Poulsen og så med Sisto, inden han scorede 2018’s måske allersmukkeste landskampsmål.

Efter pausen fik Christian Gytkjær chancen som afløser for en anonym Kasper Dolberg, mens Martin Braithwaite kom ind for Poulsen.

Sidstnævnte var straks tæt på at score. Først på et frispark og siden efter et gennembrud, mens Østrig misbrugte deres største mulighed i kampen, da et hovedstød blev sendt tæt forbi mål.

Herfra gik der udskiftningskarrusel i den, og det blev blandt andet til en sjælden indskiftning af Mike Jensen. Men netop som tilskuerne overvejede at smutte et par minutter før tid, kronede Braithwaite et fornemt indhop med en fiks scoring til slutresultatet 2-0.

Nu venter Nations League-kampene mod Wales og Irland i november. Hvis det også bliver til dansk gevinst her, har landsholdet været ubesejret i mere end to år, og så gør det måske ikke så meget, at det ikke altid er lige smukt, når en nordmand bestemmer, hvordan det danske landshold skal spille.

