Nu er Hjulmand blevet landstræner

Kasper Hjulmand er reelt tiltrådt som landstræner. Han er i gang med at tale med landsholdsspillerne

Officielt tiltræder Kasper Hjulmand først til august, men med corona-pandemien ændrede verden sig på få måneder.

EM-slutrunden blev flyttet til næste år, og derved får Danmarks nye landstræner en ekstra gevinst med en EM-slutrunde, han skal stå i spidsen for, selv om Åge Hareide førte Danmark til slutrunden.

Åge Hareide er i princippet stadig Danmarks landstræner. Han står med en kontrakt, der udløber 30. juni, men nordmanden har ingen opgaver at forholde sig til, fordi der først spilles landskampe igen til september.

Derfor er han reelt stoppet, mens Kasper Hjulmand allerede er trukket i arbejdstøjet som Danmarks nye landstræner.

- Åge Hareide er officielt vores landstræner til 30. juni. Men vi har aftalt med Åge, at Kasper Hjulmand har fået lov til at tale med landsholdsspillerne, så det arbejde er han i gang med for tiden, siger DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har landstræneren allerede talt med en række spillere. Og det er ikke kun dem, der her og nu er aktuelt inde i landsholdsvarmen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kasper Hjulmand, der dog ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.

Kasper Hjulmand tiltrådte i DBU 1. juli sidste år. Det første år var han ansat på konsulentvilkår. Meningen var først, at han skulle tiltræde 1. august efter EM-slutrunden og sommerferien.

Kasper Hjulmand har underskrevet en aftale, der udløber i sommeren 2024.

Kasper Hjulmand er reelt startet som landstræner. Han er lige nu i færd med at tale med de potentielle danske landsholdsspillere. Foto: Olivia Loftlund.

Forventer landskampe

Danmark skal efter planen spille de første landskampe til september. Her venter Belgien og England i Kasper Hjulmands to første kampe i Nations League.

Det er også Peter Møllers forventning, at de landskampe skal spilles. Om det bliver med eller uden tilskuere, er endnu for tidligt at sige noget om.

Danmark spiller efter planen mod Belgien 5. september, mens England er modstanderen på dansk grund tre dage senere i Nations League.

- Det er helt sikkert et større puslespil, der skal gå op. Men det er vores forventning, at de landskampterminer, vi har i september-oktober og november, skal afvikles som planlagt, fastslår Peter Møller.

UEFA’s eksekusivkomite, hvor DBU-formand Jesper Møller har sæde, skal på et møde i starten af juni få hele kabalen med klub- og landskampe resten af året til at gå op i en højere enhed.

