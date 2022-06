Nu forklarer de sig: Stort hul skyldtes regn

Alle var forvirrede. Flere var rasende. Mange var chokerede.

Hvordan kunne det lade sig gøre, at der opstod et massivt hul på midten af banen i mandagens Nations League-kamp mellem Østrig og Danmark?

Det har direktøren for det østrigske fodboldforbund, Bernhard Neuhold, nu forsøgt at sætte ord på. Årsagen skyldtes angiveligt, at der faldt en stor mængde regn søndag nat over Wien.

- De seneste informationer går på, at grundvandet på grund af de massive mængder nedbør natten til mandag steg i en sådan grad, at hulrummet blev skabt af et tryk nedefra, siger Neuhold ifølge det østrigske medie Kurier.

Direktøren, der tirsdag har været på den store arena, slår også fast, at man stadig er i gang med at undersøge banen for flere potentielle hulrum under græsplænen på Ernst-Happel-Stadion i den østrigske hovedstad.

Frankrig kommer nemlig på besøg på fredag.

Banen var et stort samtaleemne i forbindelse med landsholdets træning i Helsingør denne tirsdag. Foto: Jonas Olufson

Spillerne opdagede først hullet, efter at kampen var gået i gang. Thomas Delaney endte med at træde ned i det, men hverken han eller andre kom til skade på grund af hullet.

Men det kunne være gået meget værre.

Det lagde landstræner Kasper Hjulmand ikke skjul på, da landsholdet denne tirsdag var i Helsingør for at træne, hvor de skandaløse forhold var et stort tema.

- Vi har meddelt vores holdning til det østrigske forbund. Og vi er af den klare opfattelse, at banen både var elendig og farlig. Efter kampen gik jeg ind på banen og så det hul. Det er decideret farligt for spillerne. De hoppede over og løb uden om.

- Hvis vi havde vidst det på forhånd, havde vi ikke spillet før det var udbedret, sagde landstræneren.

Danskerne endte med at vinde opgøret med 2-1, selvom Hjulmands tropper var i store problemer undervejs.

Næste opgave er på mandag, når Kroatien lægger vejen forbi Parken.

Hullet var ikke det eneste problem i tirsdagens kamp. Kort før kampstart blev den pågældende bydel i Wien ramt af et strømsvigt, hvilket forsinkede starten massivt. Nedenfor kan du læse, hvorfor det ikke kan ske i den danske nationalarena.

