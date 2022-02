Nu forklarer skandaledommer sig

Janny Sikazwe stod for årets hidtil mest opsigtsvækkende dommerpræstation i Africa Cup of Nations-kampen mellem Tunesien og Mali, hvor han fløjtede af før tid hele to gange. Nu forklarer den zambiske dommer sig.

Kampen mellem Tunesien og Mali blev i første omgang fløjtet af efter godt 85 minutter, men efter protester blev kampen hurtigt genoptaget. Godt 4 minutter senere var den dog gal igen, og denne gang blev kampen ikke genoptaget.

Ifølge Janny Sikazwe, der altså passede fløjten i kampen, har det måske reddet hans liv.

- Jeg har set folk tage ud af landet for at arbejde og komme tilbage i en kiste. Jeg var meget tæt på at komme tilbage sådan. Jeg var heldig, at jeg ikke kom i koma. Det ville have været en meget anden historie.

- Lægerne fortalte mig, at min krop ikke kølede af. Der ville være gået lidt tid, før jeg ville være gået i koma, og det ville have været enden. Jeg tror, Gud sagde til mig, at jeg skulle afslutte kampen. Han reddede mig, siger Janny Sikazwe ifølge BBC.

Tunesien-lejren var rasende efterfølgende. Screendump: TV 3 Sport

Samtidig fortæller dommeren, at han oplevede problemer med kommunikationsudstyret. Han kunne ganske enkelt ikke kommunikere med resten af dommerholdet til kampen.

- Jeg tænkte og tænkte for at finde ud af, hvem der sagde, at jeg skulle afslutte kampen. Måske talte jeg til mig selv, jeg ved det ikke. Så slem var situationen, siger han.

Janny Sikazwe fortæller endvidere, at han regner med at fortsætte sin dommerkarriere.