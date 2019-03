Nu giver Ronaldo selv svaret

Både Portugals landshold og det italienske klubhold Juventus holdt vejret, da Cristiano Ronaldo måtte forlade banen i Lissabon i første halvleg af 1-1-opgøret mod Serbien i EM-kvalifikationen.

Med en vigtig kvartfinale mod Ajax i Champions League 10. april ville det være en bet for Juventus at undvære deres målfarlige angriber.

Klubben kan dog ånde lettet op, for superstjernen er ikke selv bekymret for sin skade.

- Jeg er ikke bekymret. Jeg kender min krop, og om to ugers tid er jeg klar til at spille igen, siger han ifølge Tom Kundert, journalist på det portugisiske medie Portugoal.

På sidelinjen kunne Ronaldo se til, mens Portugal for anden kamp i træk spillede uafgjort efter 0-0-skuffelsen mod Ukraine 23. marts.

- Jeg mener oprigtigt, at vi spillede godt i de to kampe. I aften var det en af de kampe, hvor bolden ikke ville i mål. Hvis man forstår fodbold, ville man se, at Portugal fortjente at vinde begge kampe, siger han ifølge Tom Kundert.

Med tyve minutter tilbage af kampen ved stillingen 1-1 appellerede portugiserne kraftigt for, at en serbisk forsvarsspiller ramte bolden med armen i straffesparksfeltet.

Ronaldo måtte forlade banen før tid, da han blev ramt af en skade. Fra sidelinjen kunne han se Portugal få 1-1 mod Serbien. Foto: Ritzau Scanpix

Dommeren Szymon Marciniak tilkendte i første omgang straffesparket, men trak det efterfølgende tilbage efter en snak med linjedommeren.

De efterfølgende videobilleder viste dog, at forsvareren ramte bolden med hånden, hvilket frustrerede Cristiano Ronaldo.

- Straffesparket var tydeligt. Hvis vi har VAR (Video Assistant Referee, red.) i alle andre turneringer, hvorfor så ikke her?, spurgte Cristiano Ronaldo retorisk efter kampen.

Han henviste til, at man endnu ikke bruger VAR i EM-kvalifikationen til at gennemse domme, som man for eksempel gør i Champions League.

For Portugal betød resultatet, at de to første kampe i EM-kvalifikationen blot har givet to point i gruppe B, som Ukraine topper med fire point efterfulgt af Luxembourg, der har tre point.

