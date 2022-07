Nu har de danske fans fået lov

Man fornemmer hæsheden hos Amalie Bremer, selvom det efterhånden er tre dage siden, hun sidst skrålede på de danske spillere.

Hun er medstifter af kvindelandsholdets fanklub og kan ofte ses enten med en megafon eller en tromme inden for rækkevidde.

Hendes ene tro væbner har dog været fraværende til de første to kampe i henholdsvis Brentford og Milton Keynes, fordi UEFA i første omgang viste sig fra sin rigide side og nægtede megafoner adgang.

- Ja, vi fik at vide, at der var en sur sikkerhedschef, der sagde, at vi ikke måtte. Men så så vi, at svenskerne havde en megafon med, og så satte vi gang i fankoordinatoren (fra DBU, red.), som gik i gang med at trykke dem lidt på maven.

Det var allerede før kampen mod Finland i Milton Keynes, men på grund af den første melding havde Amalie Bremer ikke megafonen med i bagagen fra København. Derfor den ekstra hæse stemme.

- Den havde jeg jo så ikke pakket, men jeg skal over og hente en i dag (fredag, red.). Vi har en megafon med i morgen (i aften, red.), lover hun.

Amalie Bremer kan anes ude til højre i billedet i færd med at hamre på trommen under kampen mod Finland. Foto: BERNADETT SZABO/Ritzau Scanpix

Stiftede fanklub i radioen

Hun er medstifter af fanklubben for det danske kvindelandshold og vært på 'Missionen' på Radio 4. Og det var faktisk i forbindelse med en radioudsendelse, at fanklubben kom til verden.

Det var kommet radioværterne for øre, at der ikke fandtes en fanklub for kvinderne. Kun for herrerne.

- Vi satte os for at lave en mission i programmet. At oprette en fanklub for kvindelandsholdet. Vi er jo bare lallende amatører, så vi oprettede en Facebook-gruppe og prøvede at trykke DBU lidt på maven for at få dem med ombord, fortæller hun

- Fedt, hvis der kommer 100, tænkte vi, men det er gået over stok og sten, og den er vokset.

Det er ingen overdrivelse.

I dag er der 4.300 medlemmer i Facebook-gruppen, og hvor man normalt forbinder en fanklub med en forening med en formand og en næstformand, så er der i det her tilfælde mere tale om et community.

- Folk kan dele deres begejstring. Der var ikke rigtig noget sted at mødes før. Det er med til at fostre mere hype og fankultur, at man har nogen at dele med, og det er det, der er sket.

Hun mener, at fanklubben har timet det godt, fordi der helt generelt er kommet mere fokus på kvindefodbold. Både i Danmark - kulminerende med rekordkampen mod Brasilien i Parken - men i særdeleshed også i resten af verden, hvor storklubber pludselig ser et potentiale.

De danske spillere sætter pris på støtten. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/Ritzau Scanpix

Håber på kvartfinale

Amalie Bremer er også kvinden bag Kvindefodboldpodcasten, som hun også holder i ørerne under slutrunden, og derfor er hun sølet godt ind i en verden, som er eksploderet om ørerne på hende den seneste tid.

- Når jeg prøver at stikke hovedet ud af min egen bobbel, kan jeg godt se, at det fylder mere og mere. Og det synes jeg jo bare er mega fedt.

Det danske kvindelandshold har fast hjemmebane i Viborg, og med bopæl i hovedstaden er det ikke hver hjemmekamp, hun får set på stadion, men hun står klar med megafon til den sidste gruppekamp i Brentford. Og forhåbentlig også kvartfinalen i Brighton onsdag, hvis Danmark skulle overraske.

- Det håber jeg rigtig meget. Men jeg er jo også bare almindelig dødelig lønmodtager, så det er med at kigge på kontoen og på flybilletterne, siger hun.

De danske landsholdsspillere har flere gange italesat støtten fra lægterne i England og gør det også jævnligt på sociale medier.

Det er med til at motivere de medrejsende danske fans - også selvom der står 0-4 på tavlen.

- Jeg kan mærke på dem, jeg taler med, at de synes, det er fedt, at spillerne nævner det og lægger mærke til, at der bliver gjort en indsats. At det bliver anerkendt. Det giver folk et ekstra kick, siger Amalie Bremer.

Danmark spiller den afgørende gruppekamp mod Spanien i aften klokken 21.