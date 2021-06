Nu hyldes Braithwaite i Spanien

Det går op og ned for Martin Braithwaite i den spanske presse, hvor han den ene dag bliver udset som en spiller, som er god til at gøre sit arbejde - og den næste er han helt tilovers i den catalanske trup.

Nu ser det ud til, at han oplever noget medvind. Det sker i den store spanske sportsavis Marca, som har bemærket, at danskeren har en anderledes rolle på det danske landshold under Kasper Hjulmand end i Barcelona.

- På trods af sine problemer på klubholdet, så nyder angriberen en meget anderledes rolle for sit land, og han er en af de første på Kasper Hjulmands holdkort. Han føler sig vigtig på det danske hold, som lørdag kom videre til kvartfinalen ved EM, lyder det blandt andet.

Der peges i den forbindelse også på, at det er mere som kantspiller, når han er i de danske farver i stedet for den rolle som 9'er, som han har haft i perioder i Barcelona.

Netop den anderledes rolle ses som en forklaring af avisen.

For Braithwaite selv har der været forlydender om et skifte til en ny klub, hvor både Valencia og Marseille har været fremme på rygteplan.

Han har dog en opgave med landsholdet, inden det kan komme på plads. Den foregår i Baku i EM-kvartfinalen mod Tjekkiet.

- Vi er jo vikinger, og lige meget hvilket land vi tager hen, så er vi der for at overtage. Ikke bare for at kigge på. I dag erobrede vi Amsterdam, og nu skal vi erobre Baku, lød det fra Martin Braithwaite på DR1 lørdag aften.