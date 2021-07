'Nu hyler jeg igen'

Det blev et følelsesladet farvel. Et meget bevæget øjeblik, da det danske landshold torsdag kort efter ankomsten til Danmark takkede de mange fans for støtten på et pressemøde efter EM-exiten i semifinalen.

Den gamle Vilhelm Lauritzen Terminal fra 1939 dannede rammen om det sidste EM-pressemøde for landsholdet. Og alle mand deltog i det sidste farvel og tak.

Kort inden pressemødet var landsholdets røde fly med DBU-logoet landet i Kastrup, spillerne var sendt til corona-test, inden de stillede op for sidste gang.

Uden for terminalen var 100 danske fans mødt frem med flag og de fleste iklædt rød-hvide trøjer.

Og på vej til pressemødet råbte et par danske fans til spillerne: Nu tager vi bare VM.



Det var en følelsesladet Kasper Hjulmand, der mødte op på landsholdets sidste EM-pressemøde. Foto: Henning Hjorth

Bevæget landstræner

- Vi kunne godt have tænkt os at møde fansene for at sige tak for støtten og opbakningen, men det kunne desværre ikke lade sig gøre. Derfor er det her vores mulighed for at sige tak, sagde Kasper Hjulmand inden han blev meget bevæget og rørt.

- Ja, nu begynder jeg at hyle igen, som landstræneren fik fremstammet, inden han fortsatte:

- Alle her har kæmpet. Både spillere og stab har leveret en fantastisk indsats. - Vi fortsætter med to ting med det her landshold, Vi skal vinde, men vi skal også samle og inspirere danskerne gennem fodbolden.

- Allerede nu synes jeg vi er kommet langt på den front. Belgien-kampen står som et monument for, hvad der kan lade sig gøre i den situation, vi befandt os i. Hvis man får opbakning, kan man udrette meget, siger Kasper Hjulmand, mens han står foran samtlige landsholdsspillere.

Landsholdets måde at sige tak på en torsdag eftermiddag i den gamle lufthavnsterminal var taktfaste klapsalver i mere end ét minut.

Aldrig oplevet noget lignende

En flot gestus, en rørende afsked og et smukt bevis på, hvor meget spillerne har sat pris på den støtte og opbakning, de har oplevet gennem mere end én måned.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Når jeg kommer hjem og får det hele på afstand, går det nok op for mig, hvor fantastisk det har været.

- Nu er der i hvert fald sat en tyk streg under, at landsholdet er for hele Danmark, siger anfører Simon Kjær.

Thomas Delaney supplerer:

- Vi har alle stået og søgt på videoer fra hele Danmark. Det er aldrig noget, jeg har oplevet før. Det er outstanding, den opbakning vi har fået hele vejen, siger Thomas Delaney.

Hjem til nyfødt datter

Der blev ingen afslutningsfest efter semifinalen for spillerne. Som Kasper Hjulmand konstaterede, så fester man kun, når man vinder pokaler.

Landsholdsspillerne blev spredt for alle vinde efter pressemødet. Nu står den på ferie, og det ser de frem til, selv om de gerne havde udsat den til efter weekenden.

- Jeg skal hjem til min kone og mine børn og slappe af, siger anfører Simon Kjær.

Kasper Schmeichel glæder sig specielt til én ting:

- Vi var ikke klar til at komme hjem nu. Men det bliver dejligt at være sammen med sin familie.

- Jeg skal hjem og se min nyfødte datter. Hende har jeg ikke set meget til. Jeg glæder mig meget til at være sammen med familien, siger landsholdskeeperen.

- Christian er stolt