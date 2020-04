Nu må hun undvære kæresten

Den danske verdensstjerne Pernille Harder må undvære sin kæreste Magdalena Eriksson i denne coronatid.

Harder spiller til daglig i tyske Wolfsburg, mens svenske Eriksson tørner ud for engelske Chelsea.

Da coronavirussen brød ud, selvisolerede Eriksson sig i England sammen med Pernille Harder.

Den danske landsholdsbomber blev siden kaldt hjem af sin klub Wolfsburg, og Magdalena Eriksson fik ikke lov at følge med.

Pernielle Harder har stor succes i tyske Wolfsburg. Foto: Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix

Den svenske landsholdsspiller havde håbet at kunne rejse til Tyskland, men som bekendt har tyskerne lukket for sine grænser.

Hun måtte i stedet tage hjem til Stockholm med et af de sidste fly, der afgik fra London.

- Jeg har i øjeblikket ingen gyldige grunde til at tage til Tyskland. I stedet fik jeg lov til at tage hjem.

- Vi er flere i Chelsea, der af klubben har fået lov til at tage hjem til vores familier lige nu, fordi der går et stykke tid, før vi kan starte op igen, siger Magdalena Eriksson til Aftonbladet.

Flere mandlige svenske stjerner har trænet med i svenske klubber under coronakrisen, men sådan en løsning har Magdalena Eriksson ikke mulighed for at benytte sig af.

Chelsea har givet spillerne individuelle programmer og bedt dem holde sig så isolerede som muligt.

Det er endnu uvist, hvornår fodbolden atter kan genoptages.

