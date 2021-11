Nu reagerer Qatar: De trængte ulovligt ind

De to norske journalister, der mandag blev anholdt og tilbageholdt i Qatar, havde filmet uden tilladelse på et privat område.

Det oplyser Qatars kommunikationsafdeling i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet NTB.

Journalisterne blev efterfølgende anholdt på deres hotel efter en klage fra ejeren af den private grund, som de skulle have filmet på.

Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani var i Qatar for mediet NRK, hvor de var på reportagetur forud for næste års VM i fodbold.

- Som i stort set alle andre lande er ulovlig indtrængen imod qatarsk lov. Det var tv-holdet fuldt klar over, da de trængte ind på grunden, lyder det i pressemeddelelsen.

- Tv-holdet havde fået tilladelse til at filme, hvor de ville i Qatar. De var blevet tildelt alle de tilladelser til at filme, som de havde bedt om og blev også tilbudt møder med højtstående personer fra regeringen og tredjeparter.

- Disse friheder overskrider dog ikke almindelig ret, som tv-holdet bevidst og med vilje krænkede. På grund af de krænkelser blev tv-holdet midlertidigt tilbageholdt.

Videre i meddelelsen lyder det, at 'ingen journalister nogensinde er blevet tilbageholdt, når Qatars love er blevet respekteret'.

Ifølge de to journalister blev de løsladt efter 32 timer, men fik frataget deres kameraudstyr og andet udstyr.

De landede i Kastrup Lufthavn i Danmark onsdag morgen.

Efter ankomsten blev de spurgt af norske VG, om de havde gjort noget, som de havde fået besked på, de ikke måtte i Qatar.

- Det vil jeg ikke udtale mig om, siger Halvor Ekeland.

Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ankom til Qatar søndag 14. november. Dagen efter havde de en aftale med regimekritikeren Abdullah Ibhais. Han blev imidlertid anholdt af politiet blot timer inden interviewaftalen, skriver VG.

Ifølge NRK opstod der bekymring for journalisterne, da de ikke som aftalt kontaktede redaktionen i Norge inden afrejse fra Qatar. Via kilder fik mediet at vide, at de var blevet anholdt.

Norges Udenrigsminister, Anniken Huitfeldt, oplyser, at hun har fået bekræftet, at de to journalister ikke vil blive retsforfulgt.

- Så vidt vi forstår, er der ikke rejst tiltale. Vi kan bekræfte, at de to statsborgere arbejder for NRK, og at de blev pågrebet, mens de udførte deres job som journalister, skriver Huitfeldt i en udtalelse til NRK.

- Det er vigtigt, at journalister får lov til at udføre deres journalistiske arbejde uden indblanding fra myndighederne - også i Qatar, siger udenrigsministeren til VG.

NTB skriver, at Qatars ambassadør er blevet kaldt til møde i Udenrigsministeriet for at forklare anholdelserne.

