Nu reagerer Simon Kjær efter Eriksen-ulykken

'Det har været meget specielle dage, hvor fodbold ikke har været det vigtigste.'

Sådan indleder Simon Kjær et opslag på Twitter med teksten 'Mine ord', hvor den danske anfører for første gang sætter ord på Eriksens hjertestop i lørdags og dagene efter.

Den danske anfører skriver:

'Et chok, der vil sidde i mig - og i os allesammen - for altid! Det eneste, der er vigtigt og betyder noget, er, at Christian er okay! Jeg er stolt af, hvordan vi agerede som hold, og hvordan vi har stået sammen,' skriver Simon Kjær.

Han takker desuden for den støtte, han har oplevet, som har rørt den danske anfører. Simon Kjær blev rost verden rundt, efter han var hurtig til at reagere, da Christian Eriksen faldt om.

Danmark skal i aften spille deres anden kamp til EM, når de tager imod Belgien. Kjær skriver, at de vil have Christian Eriksen med i tankerne.

'Vi går på banen mod Belgien med Christian i vores hjerter og tanker. Det giver os en ro, som tillader os at fokusere på fodbold,' skriver Simon Kjær.

Kampen mellem Danmark og Belgien fløjtes i gang i aften klokken 18.

Her kan du blive klogere på spillet i kulissen, da ulykken ramte Danmarks fodboldkamp lørdag aften