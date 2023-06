Nu skete det igen: - Det er modbydeligt

Dortmund-kometen Youssoufa Moukoko væmmes over, at han selv og holdkammeraten Jessic Ngankam blev udsat for racisme efter Tysklands U21-landskamp mod Israel.

Brændte straffespark har ført til online-racisme mod to tyske U21-landsholdsspillere.

Der er tale om Dortmund-kometen Youssoufa Moukoko og Hertha Berlin-angriberen Jessi Ngankam.

Begge spillere missede fra 11-meter-pletten, da det tyske U21-landshold spillede 1-1 med Israel i torsdagens gruppekamp ved U21-EM.

Efter opgøret løftede Moukoko sløret for, at han selv og Ngankam havde modtaget racistiske beskeder på de sociale medier som følge af de brændte straffespark.

- Når vi vinder, er vi alle tyskere. Hvis vi taber, får vi de her abe-kommentarer. Jessic fik dem, og det samme skete for mig. Det er simpelthen ikke en del af fodbold.

- Vi forsøger at hjælpe holdet. Det er modbydeligt at modtage sådanne beskeder.

- Den her gang gør det ondt. Der er jo ingen spillere, der brænder et straffespark med vilje.

- Jeg er begyndt at få nok af at modtage de her beskeder. Det er på tide at træde frem og lave et statement imod det, lød det fra Moukoko ifølge AP.

Torsdagens 1-1-resultat efterlader det tyske U21-landshold på en delt andenplads med Israel i gruppe C, der også består af England og Tjekkiet.