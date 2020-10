Nu skifter han mening

Kasper Hjulmand overvejer at køre videre med samme mandskab, der vandt 3-0 på Island

Selvom Andreas Skov Olsen måtte forlade kampen mod Island i ambulance, er det danske landshold sluppet overraskende smertefrit gennem landskampene mod den nordatlantiske duo Færøerne og Island.

Fraset den uheldige Bologna-spiller er alle mand nemlig fit for fight, og derfor vil landstræner Kasper Hjulmand ikke afvise, at han starter med de samme 11, som indledte kampen på Island, når det onsdag aften gælder England på Wembley.

Kasper Hjulmand har alle kort på hånden før mødet med England. Foto: Henning Bagger

På forhånd havde Hjulmand ellers forudset nødvendigheden af at skifte ud, fordi spillerne i forvejen er belastede af det intense kampprogram, som coronakrisen har forårsaget.

Men efter forløbet af de to første landskampe, ser han mere optimistisk på situationen.

- Vi har kun en markspiller, som har spillet igennem i de første to kampe, og det er Martin Braithwaite. Det giver os fine muligheder for at stille op, som vi vil mod England, siger Kasper Hjulmand før kampen, hvor Danmark kan overhale værterne med en udesejr.

- Hele banden er frisk og klar, og jeg kan vælge at beholde dem, der startede mod Island, men jeg kan også lave om - alle muligheder er i spil, siger Kasper Hjulmand, der ikke kan skjule, at han er særdeles stolt over den gruppe, han har 'arvet' fra Åge Hareide.

- Jeg ser sådan på det, at landsholdet er vores alles hold, der repræsenterer, hvem vi er.

- Og jeg kan kun sige, at vi kan være stolte at vores landshold. Vi kan være stolte af vores drenge. De er hårdtarbejdende. De er fokuserede. De er ydmyge, og de husker, hvor de kommer fra, roser landstræneren, der ikke holder sig tilbage med de store ord.

- Alt det, der er smukt ved at bo i Danmark, det repræsenterer de. Den ydmyghed sammen med deres topambitioner gør, at det er en gruppe, vi kan være stolte af.

